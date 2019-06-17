情緒谷底反彈才有戰鬥力　運動助減壓　過量則累事因缺乏「補給」

傷心有用，慰問累人，低沉至極，才會谷底反彈。但壞心情也會令人容易發怒，動輒便發脾氣，辛苦自己，也累壞身邊人。但別以為是有解不開的心結，才會忿忿不平，原來錯誤的生活習慣，也會令人更易動氣。

（《乒乓情人夢》劇照）

過度運動

運動䆁放稱為快樂荷爾蒙的「安多酚」，我們總是迷信運動可以令人快樂，時興恆常運動，天天運動也不失為過，累極入睡更是常態。其實，要是過度運動，也會令身體過於疲勞，反而令心情不好。

健康資訊網站Dr Axe的創辦人Josh Axe醫學博士就提出過度運動，身體缺乏時間休息，也會影響心情。他解說，特別是當你健身，卻沒有補營養，尤其是蛋白質。這會增加體內的壓力荷爾蒙及皮質醇，因而影響心情、胃口、睡眠質素等等，一切都是惡性循環。因此他建議，當我們運動時，要量力而為，也要給予身體充足的休息時間。

（《歡樂頌2》劇照）

攝取太多糖份

所謂大肚能容天下事，當心情不好，總想吃自己喜歡的食物，特別是甜點，哪管它會不會令人發胖！但原來，攝取太多的糖份也令人更易發脾氣。

Josh Axe博士就解說，當我們攝取糖份的時候，確是會令人在一下子快樂起來，但久而久之，腦內對多巴胺的感應也會變得沒那麼敏感，那就需要更多的多巴胺才會令人快樂起來，原理就似是「吸毒」。而這也會令身體愈來愈想要更多糖份，攝取太多糖份也會令人容易發炎，破壞身體細胞，從而影響心情。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

接觸不夠陽光

陽光對心情非常重要，心理學家Charlynn Ruan解釋那是因為「季節性抑鬱症（SAD）」－即因為天氣不好，不能接觸陽光，血清素不足，從而令人感到抑鬱與絕望，但由於都市人長在室內，也有可能未能接觸足夠的陽光。

＊調整以下生活學習慣，也可以改善心情？＝＝＞

Sources：Bustle, Psychology Today