《小王子》將拍真人版電影　重溫感人金句　獻給大人世界的笑與哭

聽說，人生不同的階段，每讀一次《小王子》都有不同的感受和收穫。 你可能曾經哭了，又或會心微笑了。這部看似是屬於小朋友世界的繪本故事，每每就是隱藏著許多發人心省的哲理。

法國經典《小王子》故事於1943年面世，是世界最暢銷的圖書之一。(pinterest)

在過去七十多年裡，《小王子》已經被翻譯成250多種語言，是世界最暢銷的圖書之一。直到今天，這部法國繪本故事仍然是無可取代的經典，陪著不同年代的人長大，心裡面永遠留有一個屬於小王子的位置。

不知道你能不能明白生命叫做孤獨，我就是這樣，孤獨地生活着，沒有一個人真正跟我談得來。---《小王子》(《小王子》劇照)

如果你也情迷小王子，一定樂得聽見以下的最新消息！根據外媒《Variety》報道所述，經典法國童話《小王子》將改編拍攝成為「真人版」電影，由製作公司On Entertainment以及法國漫畫家兼製作人 Joann Sfar聯手打造，創作的靈感就是來自源法國飛行員和作家Antoine de Saint Exupery在1943年發表的《小王子》著作。

而真人版的《小王子》電影目前仍於開發階段，初步構想是由五部充滿幻想和冒險元素的迷你電影組成。在畫面上會結合真實動作以及混合電腦CG呈現，電影的風格將會與《魔戒The Lord of the Rings》和《魔幻森林The Jungle Book》相類似，觀眾將會欣賞到在視覺上更加豐富和立體的《小王子》故事。

動畫版《小王子》透過老爺爺向小女孩講述年輕時當飛行員在沙漠遇見小王子的奇妙旅程，從而將《小王子》原著納入劇情。(《小王子》劇照)

其實《小王子》的故事已不是第一次被搬上大銀幕。而對上一次的是在2015年，《小王子》被改編製作成3D動畫電影。故事脈絡由一個小女孩帶觀眾走進小王子的世界。生活在媽媽嚴格掌控之下的小女孩，有天她收到了鄰居老爺爺寄來，畫有小王子插畫的紙飛機，紙上寫著讓人好奇又未完的故事……

當你撫平你的憂傷的時候，你就會是我永遠的朋友，你要跟我一起笑。---《小王子》(《小王子》劇照)

動畫電影版的《小王子》在上映後取得相當熱烈的好評，全球總票房達到9千7百多萬美元。不少大人觀眾說被喚醒了赤子之心，大讚故事有種全新的感動。如果真人版《小王子》電影真是成功開拍的話，相信又會是一場又笑又喊的感動，真令人熱切期待真人版電影的來臨！

重溫《小王子》裡觸動人心的金句，帶著微笑看會令人淚流的純真話語：