梅根再破皇室傳統　擔任《Vogue》客席時尚編輯 推動女性平權

梅根自加入英國皇室後，出席公開場合時總會成為焦點。與凱特一樣，梅根的穿搭成為女生的時尚指標，曾出現於她身上的單品都會引起搶購熱潮。這位時尚的公爵夫人將擔任英國《Vogue》的客席時尚編輯，藉此推動女性平權，再次打破皇室傳統。

梅根生下王子Archie後，將會擔任英國《Vogue》的客席時尚編輯一職（Getty Images）

梅根下嫁哈里王子後便退出娛樂圈，在這之前，她是位模特兒與演員，經常亮相幕前，穿搭品味無容置疑。梅根更成為英國《Vogue》評選的「2019最具影響力的25位傑出女性」中的其中一名，除了是因為梅根的時尚影響力外，其致力推動性別平權的行動同樣備受關注。

基於身份、種族與工作的因素，梅根在與哈里王子交往時已引起不少聲音。直至兩人成婚後，梅根繼續以率性自主的風格示人，一改皇室的傳統風氣，被喻為是處處挑戰皇室底線的「叛逆公爵夫人」。

不同與端莊優雅的凱特，梅根表現出皇室成員獨立自主的一面。（Getty Images）

「叛逆公爵夫人」的作風有人批評也有人欣賞，但她的穿搭之道確是為人津津樂道。而且，只要為時尚單品冠上「梅根曾穿」的稱號，便會立刻成為網絡上的熱門搜尋。梅根喜歡鮮為人知的小資品牌，懂得利用自己的健康膚色，配搭出具個人風格的穿搭。

梅根曾經營生活時尚網站The Tig，不時分享與美食、旅遊、時尚相關的文章。她喜歡以文字表達想法，更曾經於The Tig中分享手寫的西洋書法。

按圖重溫梅根的時尚造型：

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梅根將擔任英國《Vogue》九月號的客席編輯，除了分享秋冬季的時尚潮流外，更重要的是擔當著分享女性平權理念的角色。透過梅根的皇室效應與《Vogue》的號召力，將更能夠把女性主義宣揚，讓大眾更關注多元文化及女性的社會地位。