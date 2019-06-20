【排毒】兩星期見效！中醫教你5個排毒養生方法　所有體質適用　

悶熱的天氣加連場的大雨，暑濕當令，皮膚容易長油脂粒、色斑及暗瘡等。坊間經常說排毒對皮膚好，但究竟大家是否知道什麼是「毒」？

從中醫角度來說，「毒」為邪之漸者；外邪包括瘀血、痰濕、寒氣、食積 (即過量進食而未能消化) 和困熱等。若此等毒素不能及時排出體外，五臟六腑的功能便會失衡，氣血瘀滯，百病叢生。

從中醫角度來說，「毒」為邪之漸者；外邪包括瘀血、痰濕、寒氣、食積 (即過量進食而未能消化) 和困熱等。(pinterest)

因此，排毒並非僅指毒素或減肥，而是幫助身體疏泄上述的多餘廢物。只有了解自己的體質，配以適當食療，才能健康又有效地排毒，千萬不要道聽途說，亂試偏方。以下跟大家分享5個所有體質皆宜的方法，試行兩星期你將感覺精神更佳、身體負擔減少了。

要訣一：喝水的契機

清晨空腹喝一杯溫開水，注意喝水時必須緩緩地、逐少喝才能促進體液循環。(pinterest)

要多喝白開水，足夠水分能促進腎臟將毒素排出體外。另外，每天清晨空腹喝一杯溫開水，可清洗腸胃，亦有助毒素隨尿液排出體外。注意喝水時不要太心急，有胃病者更甚，必須緩緩地、逐少喝才能促進體液循環。

要訣二：每周進行不少於3小時帶氧運動

帶氧運動有助令身體流汗，排出毒素，亦可讓大腦釋出安多酚，紓緩壓力。(pinterest)

帶氧運動令身體流汗，有助毒素透過汗水從皮膚排出。另一方面，壓力和精神緊張也是毒素形成的原因之一。運動時大腦釋出安多酚，直接紓緩壓力，從而減少毒素。

要訣三：每周一素

番薯性味甘平，入脾腎經，能益氣生津，有助腸胃蠕動，對改善便秘有一定的幫助。(pinterest)

吃過多油膩或刺激性食物，會在新陳代謝中產生大量毒素，對腸胃造成極大負擔，每周茹素一天，給予腸胃休息的機會。可在早餐時進食適量的番薯，不但能飽肚,還有助通便排毒，原因是番薯性味甘平，入脾腎經，能益氣生津，有助腸胃蠕動，對改善便秘有一定的幫助。

黑木耳具有很好的消痔通便的作用。(vcg.com)

而午餐則可選擇食用鮮淮山炒黑木耳，淮山味甘而性平，入脾、肺、腎三經。具有健脾、補肺、固腎益精等功效。而黑木耳具有很好的消痔通便的作用。

要訣四：避免熬夜

晚上是臟腑排毒的時間，應處於熟睡狀態以免影響身體排毒的工作。(pinterest)

晚間是臟腑排毒的時間（晚上11時至1時是肝臟排毒的時間；凌晨 1點至3點是膽排毒的時間；凌晨3點至5點是肺部排毒的時間），我們應在上述時間熟睡，以免臟腑受損、干擾正常排毒程序。

要訣五：定時排便

每天應養成定時排便的習慣，是直接排毒的最好方法。(pinterest)

香港人生活壓力大，加上不良的飲食及作息習慣，很容易就會患有不同程度的便秘。正常的大便規律應為定時一日一次，成形而通暢。每天應養成定時排便的習慣，是直接排毒的最好方法。如果便秘情況嚴重，臨床上會因應患者的體質辦證論治，透過內服中藥改善患者的體質以紓緩便秘的情況。

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