Selena Gomez坐擁1.5億粉絲　決心手機刪Instagram不因情緒困擾？

曾經因Instagram被攻擊而令情緒困擾的Selena Gomez，數度暫別過Instagram，直至2019年1月重整自己情緒後重返Instagram，不過近日她卻將Instagram程式從手機內移除，更直言Instagram讓她感到沮喪。到底，此類型的社交媒體會否讓人越玩越失落？

Selena Gomez決心刪除Instagram應用程式。(selenagomez@Instagram)

Selena Gomez決心刪除應用程式

擁有「Instagram女皇」之稱的Selena Gomez，Instagram的追蹤人數高達1.52億，雖然落後於足球員C朗（Cristiano Ronaldo）和Ariana Grande，但仍是全球帳號中排列擁有最多追蹤者的第三位，亦因如此，她的一舉一動總是被關注，更試過成為被攻擊的對象。Selena Gomez曾於2017年接受媒體訪問時，指自己會沉迷於負面評論上，故使用Instagram令她身心俱疲，面對感情問題外，Instagram的攻擊也再次令她有過一度的情緒崩潰並停用Instagram。

Selena Gomez坐擁1.5億Followers，但她也決心從手機刪除Instagram。(Selena Gomez@Instagram截圖)

直至情緒與身體狀況都回復過後，Selena Gomez於今年1月再次回歸Instagram。然而，她就在近日接受美國訪談節目《Live with Kelly and Ryan》時表示自己經常使用Instagram，但實在令她出現沮喪的情緒，也有時候會因Like數、部份留言自我感覺良好，於是從手機刪除了Instagram程式，只會偶爾借用朋友的電話登入帳戶看看其他人的更新和分享她的近況，這樣便不會時常因別人對她的評論而產生負面情緒。

Selena Gomez偶爾會借用朋友的電話登入Instagram帳戶。(selenagomez@Instagram)

Selena Gomez​：Instagram讓我感到害怕

Selena Gomez更大談對於年輕人過份使用Instagram的看法：「我以前經常使用Instagram，這是一個有用的平台，但當你看到年輕人沈迷於此，對世界上發生的重要議題毫不關心時，我便開始覺得這樣的互動模式有點自私，而且確實讓我感到害怕。」同時，她又藉自己的例子指出：「我覺得Instagram對年輕人的心理發展非常不健康，因為我們往往會因花太多時間觀看他人的惡意評論，從而懷疑自己。」

Selena Gomez認為Instagram對年輕人的心理發展非常不健康。(selenagomez@Instagram)

原來不只Selena Gomez對Instagram存在負面評價？

除了Selena Gomez的分享，也曾有過不少女星曾於不同訪問中談及過對Instagram的看法。新生代女演員Saoirse Ronan曾指出在Instagram自我宣傳讓她感到非常不舒服、太大壓力：「我不認為大家需要看到那些近況更新。」；Kristen Stewart也曾於美國《Teen Vogue》訪問提及Instagram會讓人上癮：「你會上癮去留意自己和別人的動態消息，以致最終浪費自己太多時間。」

而Madonna也於近日接受媒體訪問時表示，Instagram會讓人感到不舒服，亦容易與他人作出比較而陷入困境，更慶幸自己演藝生涯起步的時期社交平台還未如現在蓬勃。

Selena Gomez曾指自己沉迷於Instagram的負面評論上，故使用Instagram令她身心俱疲。(GettyImages)

然而，女星們提及的Instagram壞處到底是她們的個人想法還是有根有據？沈迷於Instagram又會帶來甚麼影響？

哪社交平台最影響心理健康？

英國皇家公共衛生學會（RSPH）曾於2017年找到約1500名14- 24歲英國青少年進行調查，透過14條有關心理健康的問題，以了解YouTube、Instagram、Snapchat、Facebook和Twitter等社交平台會否對他們構成負面影響、最影響心理健康的又是哪個社交平台。最後發現Instagram為最影響精神健康的社交平台。總裁Shirley Cramer指出那是由於Instagram是一個以視覺、追蹤者、Like數數目作比較的平台，容易令人上癮，並且會認為自己比別人有不足之處。

Selena Gomez歷過憂鬱症、紅斑性狼瘡​等，現時已回復狀態：

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調查指出社交媒體容易讓人產生比較

而美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）也曾邀請143名學生做過一項有關使用社交媒體的調查，調查人員將參與者分為兩組，並進行為期三週的實驗，一組不設限制，可接照自己平日習慣使用社交媒體，而另一組則限定每日10分鐘有時間使用社交媒體。

調查人員發現設時間限制的那組人在情緒、孤獨感方面均有明顯的減低，原因是社交媒體的貼文、圖片都會讓人暗地產生比較的心態，而當他們減少使用社交媒體後，便自然少了接收他人生活渠道，也減少將自己與他人比較，可以有更多時間完成其他更重要的事情。

不過，即使減少使用Instagram等社交媒體的確能同時減少因比較而產生的失落感，但無可否認在生活上仍然存在林林總總的比較、嫉妒，要做到真正跳出負面情緒，更重要的還是需先改變自己的心態。

（資料來源：BBC, RSPH, HuffPost）