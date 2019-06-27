【衣櫃收納】斷捨離後衣櫃還是亂？　多圖看清視覺統一真的很重要

今天不提如何斷捨離，想和大家分享的是斷捨離完的衣櫃要如何保持清爽。

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一個有美感的衣櫃，其實關鍵在於優秀的衣架，我使用的是德國製的某牌，肩膀部分的防滑設計，不容易掉落與變型，還有尺寸區分，可以依照自己的體型尺寸選擇。

一個有美感的衣櫃，其實關鍵在於優秀的衣架。（作者提供）

在經歷過斷捨離地獄之後，告訴自己再也不要因為流行買了許多不合適的衣服，並規定自己不能超過衣櫃內的40個衣架，若是忍不住買了一件新的，就要淘汰掉一件舊的。包包則是用日本家品店的S掛勾吊着收納，一眼望去直接可以立即搭配，出門快速多了呢。

說起收納的重頭戲，絕對是衣櫃收納，經過無數次的斷捨離之後，終於可以見人了。（作者提供）

這個是主臥的小小更衣間，裏面是我和我先生共同使用的空間，日本四季分明，通常我是分春夏、秋冬一年兩次大搬風（整理），收納的分類及細節，我會在圖片中說明。

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+ 4 + 3 + 2

有網友問，如何收納只穿一次還不用洗的衣服？我的方法是暫時放在專用竹籃，更衣室和脫衣間各有一個，裏面的衣物大多是我老公的居多。

有的時候毛衣之類需要柔洗的衣物我也會暫時放這。孩子們則是除了外套和制服外，基本上只要穿過我都會洗過。

一個放衣物，一個放衣架。（作者提供）

而外出用的外套我則會先用衣物除臭劑噴過，掛在牆上一晚，等乾了之後再收進更衣室，而常穿的外套我則掛在簡易衣架上，絕不隨意掛在椅背或傢俱上。這是看起來清爽的訣竅。

內容提供：Lily Otani

作者Facebook專頁：日式簡單生活

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【衣櫃和更衣間收納整理】」​】

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