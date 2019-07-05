坐飛機有不明文「禮儀」？最受歡迎座位　派餐時最著數？一文解構

旅行既是快樂事，又踏上飛機一刻，已興奮十分。但飛機上一些「不明文規定」，你又知多少？

（《通往機場的路》劇照）

飛機上最受歡迎的座位是竟是⋯⋯

若然是「劃位」航班，不論長途短途，我們總是苦惱，到底坐哪兒才最舒適？有人或會選最前一排，能有更多空間；也有人特別喜歡後排位置。但維珍航空的空姐Grace Ferguson就在Business Insider的訪問中提到，最受歡迎的坐位竟是「19F」。

她解釋道，因為19F在飛機的中央，也因為是經濟艙的頭數行，因此行李櫃也會有更多的空間，亦即無需急於上機。不過，各位「旅遊達人」都應該知道，座位也會因為航班型號與航空公司而有所不同，所謂的「19F」只是泛指航班的中間較前的位置。因為19F並非第一排，也避開了一堆貪方便的乘客在你跟前走過，在航班起飛下降時也不用收起電視，可繼續欣賞電影。

另外，因為航班型號不一或航程長短，餐飲服務有時會在頭排開始，有時則在尾部。坐在中間位置，取中庸之道，便怎樣的服務流程都不會等太久，喜歡的餐點也不容易賣完。

（《開心直航》劇照）

飛機上最不應該喝的是⋯⋯

乘坐飛機，總是十分乾燥，特別是長途航班。筆者每每乘坐，為求方便，總是在上機前購買瓶裝水。但有空姐卻曾在訪問中透露，指她們絕不喝飛機上的開水、咖啡與茶，只因她們擔心飛機上的開水並不衛生。

雖然，不論是國內國外，飛機上的水質也有一定監控，水箱也會定期清洗。根據政府新聞資料庫，香港的航班也曾出現大腸桿菌超標的狀況，雖然相關的航空公司已立即跟進、調查並消毐，不少航空公司更有提供瓶裝水。若是擔心，筆者也建議各位在上機前購買一大裝，放心又不用麻煩空中服務員。

點圖看以下的飛機「不明文」禮儀，不知你又有沒有偷偷犯了規？＝＝＞

Sources：Business Insider, 香港特別行政區政府新聞資料庫