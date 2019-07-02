【特朗普】90後最美接待員：想要見總統　先要過美人關？

G20峰會除了有大家都非常關注中美貿易戰的走向的議題，在此之外，媒體的焦點亦落在特朗普（Donald Trump）身邊那位90後「最美接待員」Madeleine Westerhout身上。

大家若想見上美國總統一面，都必須靠Madeleine安排。（圖片來源：IG@madwestt）

90後美女Madeleine Westerhout，早在2017年已為特朗普工作，自本年2月開始，更開始為特朗普擔任特別助理，幫忙招呼外賓。青春又有活力的外表，使Madeleine Westerhout比起第一夫人Melania Trump更得媒體歡心。

出身在加州的她，畢業於美國南卡羅來納州查爾斯頓大學（College of Charleston）政治科學系。身型窈窕的她曾經任職健身教練。早在2012年起，她投身政治，為共和黨黨員Mitt Romney助選。其後政治仕途一帆風順，更於2017年起開始為特朗普工作，年薪過百萬美元。

她於2017年起開始為特朗普工作，現時年薪過百萬美元。（圖片來源：IG@madwestt）

特別助理的工作近似於近身秘書，看似沒有實權，但大家若然想見上美國總統一面，必須靠Madeleine安排。

美國政壇更流傳一句說話：「想要見特朗普？先跟Madeleine說吧！」如果大家越過Madeleine直接跟特朗普對話，特朗普第一句就會問你有否跟Madeleine溝通過。換言之，Madeleine就是特朗普的「守門員」。另外，她亦要為總統編排每天的工作日程，責任非常重大！

Madeleine Westerhout亦要為總統編排每天的工作日程，責任非常重大！（圖片來源：IG@madwestt）

年紀輕輕的她，因為擔任這個職位，時常有機會與政府高官，以及多國總統／總理會面。早前她就在社交媒體上分享與法國總統馬克龍握手的照片。

Madeleine早前就在社交媒體上分享她與法國總統馬克龍握手的照片。（圖片來源：IG@madwestt）

+ 4 + 3 + 2

特朗普身邊出現一位年輕貌美的女助手，媒體當然不會「放過」她，當地媒體更大篇幅地介紹這位政壇新人。可是，大家暫時都沒有在她身上找到醜聞，而且她在面對媒體時，比起不少前輩，都更大方得體以及成熟優雅。亦是因此，她成為了媒體的新寵兒。誰還敢說90後就是「廢青」呢？

Madeleine Westerhout面對媒體時，比起不少前輩，都更大方得體以及成熟優雅。（圖片來源：IG@madwestt）

在私生活上，她早已名花有主。男友Ben Schramm現於美國空軍部門工作，二人不時一同出席公開場合，亦常常在社交媒體放閃，非常恩愛。

Madeleine Westerhout的男友Ben Schramm現於美國空軍部門工作。（圖片來源：IG@madwestt）

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雖然入主白宮為共和黨效力並不是每個人的夢想，但無可否認，Madeleine Westerhout確實是少數可以年紀輕輕就能進入白宮工作的女生。而她亦以勤奮、努力、認真的態度告訴大家「年輕不一定代表沒能力」！

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