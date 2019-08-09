【不朽愛情】老伯30年巧手打製過百件木藝日用品　只供太太一人用

最近，我們被杭州一位大叔感動到了——他既不是帥哥，也不是大老闆，卻把妻子寵上了天。結婚30多年，妻子大大小小100多件日用物件，都是他親手製作的。 他的本職不是木匠，做出來的東西卻比木匠還精細，讓妻子使用起來會更舒服，更順手：炒菜鑊鏟裝了木手柄後，更好使力、量米杯，每次裝滿，正好是兩人份、跟朋友一起參加做筷子的體驗活動，他竟然拿做筷子的木料，做了兩支髮簪，吃晚飯的時候拿出來，當作生日禮物送給妻子，感動了一桌人。

+ 3 + 2

大多數物件，都是他偷偷在工作室做好，然後帶回家，給妻子一個驚喜。從妻子鍛煉用的木劍、到搔癢的不求人、小板凳…結婚30多年，他幾乎沒有離開過妻子。拍攝過程中，我們也感受到了兩人滿滿的愛意。連女兒也被爸爸感動，花了兩年時間，拍攝了一部紀錄片，叫《爸爸的木匠小屋》，一共48集，讓人不禁感歎，這才是世界上最值得嫁的男人！點開視頻，看他們的愛情故事。

阿姨年輕時候很美，很知性。叔叔就，感覺略高攀了…

金元曉和丈夫鄭安全第一次見面時，只有16歲，她家裡需要打一批傢俱，鄭安全便是那個來幫忙的木匠。當時他站在門檻上，一下就把金元曉看呆了，覺得他英俊高大，很喜歡他專注做櫃子的樣子。打傢俱的一個多月，兩人慢慢就熟悉了，後來逢年過節，鄭安全都會來走動。

當被我們問起，這算不算早戀的時候，金阿姨紅着臉連忙否認：「不算談朋友，就是大家相互有好感，那個時候那麼小，根本沒想到談朋友。」在認識一年後，鄭安全送了金元曉第一件禮物，那是一把木劍。金元曉從小的體質就比較弱，18歲的時候，跟一個師傅撫劍鍛煉身體，鄭安全聽說了這件事，就記在了心上。

在認識一年後，鄭安全送了金元曉第一件禮物，那是一把木劍。金元曉從小的體質就比較弱，18歲的時候，跟一個師傅撫劍鍛煉身體，鄭安全聽說了這件事，就記在了心上（一条提供）

當時誰也沒見過真的劍長什麼樣，鄭安全就憑感覺做了一把木劍。因為對金元曉的身高體型都不太瞭解，這把劍稍稍有點笨重，但在其他人只能用毛竹片當劍練習的時候，金元曉卻有一把好看的木劍，她覺得很珍貴，一直留到了今天。

就這樣，二人一直保持着互相欣賞的朋友關係，等到下完鄉、讀完書、開始工作的時候，兩人都已經26歲了。是時候考慮婚嫁問題了，金元曉感覺，好像就是他了，而另外一邊，鄭安全也一直在等她。這是他們那時候給對方寫的信，厚厚一疊，現在還珍藏在書櫃裡。一直到29歲那年，兩人終於結了婚。

結婚用的成套傢俱，統統都是鄭安全打的，那個時候木料緊張，他到處搜羅碎木料，才打成了六件套。結婚30多年了，鄭安全成了一個儒雅的匠人叔叔模樣。然而他的本職，是做水環境治理的，木匠，只是他的愛好和手藝活。能者多勞，家裡所有修修補補的東西，他全部攬下，金阿姨說：「我已經習慣了，東西壞掉了就找他，他會默默給我弄好的。」

比如說，廚房裡的各種鏟子和刀具，原本的手柄都是塑膠的，塑膠裂掉後，就不能再用了。鄭安全嘴上不說什麼，沒過兩天，就帶了已經裝上木手柄的鏟子回來，經過特別的設計，手柄做得稍微長了一些，更好使力，用起來更加順手了。家裡還有一個米缸沒有蓋子，鄭安全就用多出來的地板木料拼接起來，做了一個蓋子。金阿姨淘米，一會兒多了，一會兒少了。鄭安全就找了一個毛竹罐，一瓶正好是三兩，兩個人的量。

有一次鄭安全和朋友一起去看筷子的展覽，有機會可以體驗一下做筷子，其他人都在磨筷子，他卻拿筷子料做了兩支髮簪。晚上大家吃飯的時候，突然掏出來說是送給金阿姨的生日禮物，一桌子人都羡慕得不得了，金阿姨也感動壞了。每次出門，她都不捨得戴出去了，怕弄丟了，鄭安全說：「丟了我會再給你做的，你着什麼急？」

因為搬家，老傢俱不方便帶走，他就按比例做了一模一樣的微縮模型。這樣搬家之後把「老傢俱」放在櫥窗裡，也算是一種懷念。

鄭安全經常偷偷做東西，在公司的辦公室旁邊，專門有一個木工室，有空就去做一點，然後帶回家，給金阿姨一個驚喜。他愛木頭如命，裝修餘下的木料從來不會扔，有時候在街上，看到別人丟掉了的木頭，如果品質好，就會撿回家。

鄭安全又給她做了一把劍，這把劍相比上一把更厲害了，完美契合了她的身形，還在劍上刻了一個狗頭，因為阿姨屬狗，徹徹底底成了她的專屬寶劍（一条提供）

金阿姨退休以後，想要重新開始舞劍，市場上的劍，她一個都看不上：「都是龍啊，鳳啊的，很俗氣，而且很生硬。」於是，鄭安全又給她做了一把劍，這把劍相比上一把更厲害了，完美契合了她的身形，還在劍上刻了一個狗頭，因為阿姨屬狗，徹徹底底成了她的專屬寶劍。

什麼難，鄭安全就愛鑽研什麼，前不久，他自學CAD建模，很多年輕人都一頭霧水的東西，他一個人啃下來了。木工的圖紙都可以用電腦畫出來了，這也是讓妻子最佩服的一點。連女兒鄭若行都被爸爸感動了，給他專門拍攝了一部紀錄片，叫《爸爸的木匠小屋》，一共有48集。

連女兒鄭若行都被爸爸感動了，給他專門拍攝了一部紀錄片，叫《爸爸的木匠小屋》，一共有48集（一条提供）

他被要求根據24節氣，每個節氣做一個小物件。他私下裡向我們「抱怨」：「兩個星期就要做一個東西出來，想也想不出來。」其中最驚豔的是為「大雪」節氣而做的，一個可以「變形」的拐杖。這是鄭安全的父親給他的啟示，說想要一個能變成凳子的拐杖。這個拐杖可以變成一個小椅子，可以讓老人隨時隨地休息。

鄭安全還做了很多既實用又別具意趣的木製物件▼

+ 4 + 3 + 2

至於「春分」，鄭安全就做了一個風箏，適合踏青的時候玩。「霜降」，正是吃螃蟹的日子，鄭安全為了讓螃蟹死得有尊嚴，獨創了蒸蟹架。（如果還想知道更多作品，搜索《爸爸的木匠小屋》即可。）

結婚30多年，兩人總是形影不離，用金阿姨的話說就是：

對他來說，有我在身邊，他就踏實；我呢，有他在身邊，我就膽子很大。 鄭安全妻子金元曉

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】