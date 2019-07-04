【怪奇物語第三季】兒童人體實驗或真有其事？不劇透解構劇本靈感

連恐怖大師Stephen King都力讚與推介的Netflix原創劇集《怪奇物語（Stranger Things）》第三季即將上架，「粉絲們」當然萬分期待，縱然《怪奇物語》的主角們都是小孩，但我們這班「大人們」一樣愛看。導演兼製作人杜夫兄弟（Duffer Brothers）更透露，劇情也會隨主角們「長大」，愈來愈黑暗！ 但原來這青春懸劇集《怪奇物語》鏡頭背後的「彩蛋」，或比原來的劇情更黑暗，你又知多少？就趁「煲」第三季前，好好重溫一下！

（《怪奇物語》劇照）

「怪奇物語」劇情啟發自民間傳說？

《怪奇物語》的故事源自一項人體實驗，女主角Eleven是實驗成果，有「特異能力」；那當然，實驗也有恐怖後果。劇情懸疑精彩，大多觀眾在一晚「追」完沒有難度，但原來這並非完全是杜夫兄弟的故事，而是參考了民間傳說「蒙塔克計劃（Montauk Project）」與此有關的同名小說。

《怪奇物語》中的故事原本設定在小鎮蒙塔克中，而現實中美國的蒙塔克卻一直都是「都市傳說」。傳說的蒙塔克有秘密實驗中心，科學家會作心靈感應、兒童人體實驗、時空旅行等等的秘密實驗。更有男子Preston Nichols聲稱自己曾是實驗對象，更把經歷寫成一系列的小說《The Montauk Project: Experiments in Time (1982)》。杜夫兄弟的靈感或源自「蒙塔克計劃」，也曾想到蒙塔克拍攝，可是最後發現在劇情發展上不太可行，最後還是放棄了。

至於「蒙塔克計劃」是否真有其事？又是否曾有兒童如Eleven般成為實驗的受害者？那就不得而知了。

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原來有角色應該早早「死掉」？

即使各位還未觀看第一、二季，也不怕「劇透」，因為我們憑第三季的預告也可得知大多主角都在緊張關頭都沒有死掉，安然無恙走進第三季。然而，原來這「大團圓」結局並非必然。

杜夫兄弟原本就想在第一季中「殺掉」兩位主角，Steve與Eleven。直到他們發現《怪奇物語》太受歡迎，很有可能會拍第二季，因此Eleven不能死；而飾演Steve的Joe Keery因為演出太好，是觀眾們最喜歡的角色之一，因而捨不得「下手」。幸好，

然而，卻有不少人猜測在第三季中會不會有人死掉。飾演女主角Eleven的Millie Bobby Brown更在5月接受網站《數碼間諜》訪問時表示對第三季的結局感到害怕。是因為不是大家想要的大團圓結局？但是要是如杜夫兄弟在文首中「預告」，世界隨主角們長大也愈發黑暗，那這班英雄們在拯救世界時有所犧牲，也是理所當然的事。

資料來源：Cinema Blend, Thrillist