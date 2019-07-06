【女生香港地】少女心雪糕店滿足視覺與味蕾　為盛夏帶來涼快感

知性女生
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夏天的高溫實在令人吃不消，要對抗炎夏的悶熱天氣，透心涼的雪糕絕對大派用場。相信只有甜入心扉的雪糕可以紓解鬱悶的心情，不如就此決定緊接的假日行程：到訪充滿少女心的雪糕店，品嚐一口沁涼的快感。　

夏天的高溫實在令人吃不消，要對抗炎夏的悶熱天氣，透心涼的雪糕絕對大派用場。相信只有甜入心扉的雪糕可以紓解鬱悶的心情，不如就此決定緊接的假日行程：到訪充滿少女心的電糕店，品嚐一口沁涼的快感。　

Givrés：同時滿足視覺與味蕾的Rose Gelato

同時滿足視覺與味蕾的Rose Gelato（IG_baristabygivres）

相信沒有女生會抗拒玫瑰，以雪糕堆砌成的玫瑰花既可有視覺享受，又可滿足味蕾，充滿少女心。位於利東街的Givrés主打西式咖啡、輕食及甜品，當中最受女生歡迎的便是Rose Gelato。意大利雪糕於香港新鮮製造，除了薄荷味，所有意式雪糕均不含人造色素。除了食材天然，雪糕口味也很非常吸引，當中的玫瑰口味更是以新鮮玫瑰花瓣製成，粉紅色調的雪糕味道輕盈，值得一試。想為Rose Gelato拍下美照，便要在挑選口味時注意雪糕的配色，粉色系如草莓、野莓、玫瑰口味配搭白色系如椰子、榛子口味和黃色的芒果口味組成夢幻的配色，令人心花怒放。

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G38號舖

i CREMERiA：以日本時令食材打造夢幻甜點

Delux蜜瓜芭菲（IG_icremeria）

日本出產的水果為人津津樂道，i CREMERiA特意將日本食材直送到港，根據不同季節推出當季的時令雪糕，口感幼滑香濃。i CREMERiA曾於冬季時推出日本甘王士多啤梨白朱古力雪糕與宮崎縣蜜芋雪糕，另外海鹽焦糖脆脆雪糕也令人一試難忘。眾多雪糕中，Delux蜜瓜芭菲一定是i CREMERiA的代表作，將香濃的牛奶雪糕置於半個日本蜜瓜的中央，如此奢華的滋味讓人一口接一口，直至把蜜瓜清空前都沒有停下來的意思。新鮮的食材加上創新的配搭，i CREMERiA絕對不會讓愛吃與愛打卡的女生失望。

地址：
銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號1樓F-9號舖

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Emack & Bolio's：甜蜜夢幻的復古雪糕店

Emack & Bolio's的雪糕球最高可疊10層（IG_emackshk）

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來自美國波士頓的雪糕品牌Emack & Bolio's以Rock N Roll的調皮風格為主，雪糕以優質材料製成，口味多達31種，而且口感實在，每款雪糕裡的配料絕不兒戲，配上各式各樣的特製甜筒，外層包著棉花糖與彩虹粟米片、Oreo、花生朱古力等，絕對是嗜甜女生是Comfort food。有趣的是雪糕球可以一層一層的疊起，最高可疊10層，與朋友分享可以嚐到更多口味，拍照效果更佳。

地址：中環閣麟街26號地舖

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