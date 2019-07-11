女星姊妹大比併！誰的妹妹被網民熱捧？共患情誼真的要比較？

有親姊妹的人，想必曾經被人比較過吧！圈中都不少當姐姐的女藝人，而她們的妹妹都因姐姐的名氣而被認識、被標籤，更加會備受注目！因為有同一個基因，而總拿兩姊妹比較……鬥靚、鬥好成績、鬥性格好、鬥快結婚……她就像比賽對手，無論在任何情況下都可與你比拼！

湯洛雯、湯洛瑤姊妹

湯洛雯與妹妹湯洛瑤看來不像相差十年。(Instagram@roxannetong)

網民比併大會 最愛鬥靚女！

網民最愛比併女神的妹妹，鬥姐姐和妹妹哪一個靚女，哪一個好身材。32歲湯洛雯有一個年紀細10年的妹妹湯洛瑤Cassandre，現就讀中文大學的法律系。湯洛雯一直都在Instagram 分享家庭生活照令妹妹逐漸爆光！而上年湯家一起去馬爾代夫旅行，兩姊妹就不停在Instagram上傳泳裝照洗版。網民大哄動！趕快地將姐姐和妹妹比併選美。

【按圖看】 湯家選美結果：性感 vs 可愛 怎能相比？

+ 28 + 27 + 26

鍾舒漫、鍾舒祺姊妹

鍾舒漫、鍾舒祺姊妹年齡相距只有一年，早前妹妹結婚，有說鍾舒漫被妹妹爬頭，二人姊妹情深，誰先結婚又重要嗎？最重要是對方幸福，便心滿意足。<左：(Instagram@chungshersher)/ 右：(Instagram@sukiekie)>

妹妹爬頭結婚又被網民蝦？好姊姊保護你 ！

比試真的沒有期限，35歲的鍾舒漫與細1年的妹妹鍾舒祺同是歌手，今年情人節鍾舒祺與本地樂隊Ever結他手李恒韜，妹妹結婚就比姐姐早，覺得是爬頭吧？不過姐姐鍾舒漫曾指妹妹結婚是開心事，認為妹妹有個愛惜她的人在身邊，為妹妹感到滿足。望見嫁出去的妹妹，鍾舒漫更加三次忍著淚水。兩姊妹的感情是不分你我。

鍾舒漫與鍾舒祺曾經上載一條「破天荒之必睇 5招教你XXX 18歲以下禁」的短片，引起網民高高興興的按入，卻只得到鍾舒祺一聲：「其實條片冇嘢架！」雖然無聊，但二人自我愉快更表示「舒漫舒祺宗旨：人生9成時間都需要無聊。」一同長大的親姊妹，你再無聊都會陪伴你過。一對姊妹感情好不好，看Instagram就會知道，二人經常在對方Instagram貼文。因為兩人會一起食好的，玩好的，分享最好的。感情好到一起做出無聊的事，有難的話一定會出頭，一定會照顧你。



【點擊看】無聊玩出火 溫馨出頭

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

【鄭秀文】都是這樣長大的：從皮包骨的臭四蛻變成身心富足真女神



渡邊直美負評曾爆世界級罵戰 卻成年度美人：我的魅力夠驚訝吧？

BEAMS與Citizen合作推出電子手錶 挑戰G-SHOCK王者地位

蔣雅文、蔣雅詩姊妹

蔣雅文比蔣雅詩大9年，自小協助母親照料妹妹，既是姐姐，又如媽媽，亦是朋友。(Instagram@yawen_j)

同一基因 不同個性 但同一條心

36歲文青女神蔣雅文都同樣有一個細9年的妹妹蔣雅詩，男仔頭妹妹與文青系姐姐亦是一個對比。你一定覺得女神的妹妹有同一個基因，樣子一定是不錯！但不是每個藝人的妹妹都被網民吹捧。雖然同父同母同基因，兄弟姊妹卻有不同個性。兩姊妹一同被比較，無論是哪一個勝出都好，都會感到難過。姐姐蔣雅文喜愛攝影細看小說，性格溫文、做事細心、嚴謹、步步為營。相反，蔣雅詩夢想成為配音員，喜歡日本動漫、打機，性格比較男仔頭、大癲大肺、爽直、行事魯莽。其實蔣雅文自覺自己生存在框框內，而妹妹卻是打破框框的人。二人互補不足。蔣雅詩認為要勇於做自己，實踐自己的想法，不應顧慮太多，因為她是如此橫衝直撞直到現在。妹妹跟隨姐姐腳步成長，但她會長大，她不是影子，她是獨立個體。

【按圖看】文青女神 妹妹表示比不下去

+ 9 + 8 + 7

蔣家兩姊妹年齡上雖然有相差，卻因為要照料年幼妹妹的關係而感情根深柢固。蔣雅詩出生時，是由差不多9歲的蔣雅文協助母親照料的，身兼母職的她會由換尿布到接送上學放學。由此二人注定不分你我。當年蔣雅文身為藝人，完結活動全身妝扮去參加妹妹的家長日，就連老師都目瞪口呆。當姐姐入行時，蔣雅詩更時刻提醒自己言行，以免影響姐姐形象，免得遭人話柄。蔣雅文雖然是姐姐，又是媽媽，亦是朋友。因此蔣雅詩對姐姐十分依賴，她們的姊妹情極之深厚。當年蔣雅文斷言放棄歌手事業，移居台灣學習設計。當年她認為25歲是人生轉捩點，花了一晚時間思想應否轉行的問題。當她決定後便隨即退租，斬斷了後路。這個的決定卻對妹妹有好大影響，蔣雅詩當時希望陪伴姐姐，想姐姐多個照應。她就跟隨姐姐移居台灣。蔣雅詩又為了減輕姐姐的經濟負擔，而自己創建網店服裝品牌APHASI。

文青女神與個性妹妹的情誼由出生開始共度患難，可見即使二人性格形象不同。但一樣有個不離不棄的好姊妹。兄弟姊妹就是一個真正血脈相連、共同渡過人生、可以一生一世的親人。

姊妹不是競爭者 是一生的同行者

有比較就有傷害。「人比人，比死人。」誰勝誰負，重要嗎？即使有共同的基因，兄弟姊妹都各有優缺點。為何不針對孩子的獨特性而讚賞呢？比較者評審別人的心態，總會有意無意的影響別人。兄弟姊妹不是競爭者，而是同行者，其中一個有難，就會立即站起來，走在最前保護兄弟姊妹。親兄弟姊妹有一份默契和手足情誼。

延伸閱讀：



麥明詩箍牙後進化2.0？陳法拉由12歲箍到28歲？女星美齒進化史

【怪奇物語】15歲女主角是碧咸次子女友？登最年輕百大影響人物