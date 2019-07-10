【開心速遞】陳偉琪彈豎琴衝國際　《愛回家》落選港姐實力非凡

早前《愛．回家之開心速遞》安排細龍太到美國放大假，其實是配合陳偉琪（Vicky）到美國參加豎琴比賽。平日陳偉琪飾演細龍太入型入格，但她事實上真人卻才華洋溢，曾經參加「世界表演藝術錦標賽」勇奪三金兩銀。其實《愛．回家之開心速遞》有不少有實力而深藏不露的歷屆港姐，實在令人意想不到！

陳偉琪（細龍太）13年落選：火辣仙女才藝多 來自完美人生勝利組

有一個女生無論是學歷、家境、音樂、運動上都十分出色，絕對是人生勝利組組長。她不是細龍太，而是陳偉琪。28歲陳偉琪(Vicky)因為飾演細龍太一角而逐漸成名。Vicky真人不只是身材火辣，更完全是一個多才多藝的仙女。

之前有傳媒指陳偉琪戴名錶、駕名車，其實全因她父親退休前有過大型貿易生意，因此家境富裕！其實Vicky大學時已很獨立，當時在加拿大修讀哲學系及政治系雙學位學士，因為成績優異而拿取獎學金。同時，她亦當兼職，以支撐大學學費和生活。畢業後，更加從政，擔任過民主黨成員吳永輝的形象顧問以協助競逐議席。雖然是家中的掌上明珠，卻沒因此而依賴家人。

【按圖看】火辣仙女 不是姣精 是獨立的掌上明珠

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陳偉琪除了懂得中、英、法文之外，音樂造詣都不簡單。她自言小時候覺得彈豎琴好像公主一樣仙氣十足，所以五歲開始學習鋼琴及豎琴，成功考獲八級。之前岑麗香在《溏心風暴3》彈豎琴都是由陳偉琪指導她。另外，陳偉琪亦有好動一面。她就讀女校時，是籃球隊隊長，而最愛的球星就是Allen Iverson。全因她的父親曾經在籃球場45度角射入一個「穿針波」，令Vicky對籃球留下情誼結。她有時更加會到維園及修頓球場落場。她做到文武雙全。

雖然陳偉琪在港姐中落選，但她在「世界表演藝術錦標賽」卻獲得戲劇項目的金獎、模特項目的金獎、個人豎琴彈唱的銀獎、個人鋼琴演奏的銀獎以及「明日之星」的金獎。因此她今個月代表中港澳區到美國荷里活出戰總決賽，為期9日。而今次陳偉琪更會於1分鐘內演出4項表演。今次比賽勝出者將獲荷里活電視節目演出，及跟大師級學藝的機會。今次比賽絕對是陳偉琪的人生大事，有機會大大成名而改變一生。

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岑杏賢（大龍生秘書Icy）12年落選：網民心理師 紓解大家鬱結

30歲岑杏賢（Jennifer）在《2012年度香港小姐競選》奪得最上鏡小姐卻不入三甲。不時接下秘書角色。直到在《愛·回家之開心速遞》中飾演大龍生秘書Icy，與KC逕產生感情線才被注目。原來她真人是一位專業人士。

其實岑杏賢畢業於香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位，她除了演藝工作，亦繼續發輝心理輔導的事業，更於職道生涯規劃輔導協會擔任心理輔導師！她與好姊妹朱千雪一同在Big Big Channel建立個人網上直播節目《心理急救室》，為觀眾紓解鬱結！以心理學解剖一些常見問題，例如談及專注力、溫書方法、戀愛問題等，反映熱烈。她同時兼顧演藝和心理輔導。

【點擊看】對急救室拍檔 友情有義

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劉思希（市場部楊洋）11年落選：《愛回家》中最強學霸 學海無涯

33歲劉思希(Lisa)在《愛．回家之開心速遞》飾演楊洋，角色是一個弱少氣勢的市場部管理層。而她真人則曾赴美國西北大學及林肯大學留學，更加分別修讀行政管理碩士和工商管理碩士課程，Lisa畢業後更擔任市場總監！後來卻因參選2011年度香港小姐競選，最終獲得「友誼小姐」獎項而入行。

2019年，Lisa入讀由香港科技大學和西北大學凱洛格商學院合辧的行政工商管理碩士課程。課程於「全球EMBA合辦課程」排名中位列榜首，是全球120個獲評分課程中第一。課程不只需要修讀足足18個月，更是天價學費，接近港幣100萬元。劉思希完全自付！讀書期間更加兼顧拍戲工作！早前她更到德國上品牌管理與及歐洲經濟及營商環境課程。她求學精神令人深感佩服，她更被傳媒稱為「圈中最強學霸」。

【按圖看】一個課程 學霸一年升三級！

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《愛．回家之開心速遞》竟然暗藏有實力的女星，不若而同是她們都是美貌與智慧並重的落選港姐，高學歷、高修養而且氣質超凡！落選港姐真的是滄海遺珠，潛力股。所以不要輕看！

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