【書展2019】《東方快車謀殺案》偵探小說之母：忠誠是累人的美德

2019年書展的年度主題為「科幻及推理文學」，不得不提「推理小說之母」阿嘉莎・克莉絲蒂（Agatha Christie）。她的《東方快車謀殺案》，先後五次被改編成電影或劇集，相隔過半世紀，最新版本於2017年還在上映。 她的作品無數，其銷量僅次於聖經與莎士比亞，在戰火中書寫，經歷兩次婚姻，留下無數作品，其中一句是這樣的：「那當然，你愛任何事物，也必然要付出代價。」

（《東方快車謀殺案》劇照）

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由家庭主婦到作家：最好構思小說的時候，就是洗碗的時候

看推理小說，總有數個要素，包括：警察、醫生與痴男怨女；而要「殺人」，必定要密室。被譽為「推理小說之母」的阿嘉莎一生出版近200本推理小說，更有學者認為，她更是「密室殺人」的始祖。然而，這個傳奇作家，30歲出版第一部小說時，不過一個家庭主婦，後來她寫道：「構思小說的最好時候，就是洗碗的時候。」

兒時父親因心臟病離世，阿嘉莎在家學習，亦曾上女校讀書。在她的自傳中，她的前半生似是與一般婦女無異，在母親的安排下找到第一任丈夫。她的志願從來都不是作家，而是護士、作曲家等等，寫作於她而言，不過是在繡沙發椅墊後的消遣玩意。她也曾想過改一個較男性的筆名，因為於那時而言，她認為「一般人對女性的作品有偏見，特別是偵探小說」。第一次世界大戰，她寫第一本小說，出版卻是4年後的事，作品受到好評；第二次世界大戰，阿嘉莎在醫院當藥劑師，對日後的作品都有很大的影響。

阿嘉莎在戰火中書寫，一舉成名；而她卻有另一個筆名，專寫愛情小說，而當中的拈拾，相信離不開她的兩段婚姻。

（Getty）

丈夫跟情婦結婚 神秘失蹤11天 離婚後出版愛情小說

阿嘉莎發表五部小說後，丈夫移情別戀，說要跟情婦結婚，要求與阿嘉莎離婚。這時阿嘉莎的母親過世，重重打擊，阿嘉莎離奇失蹤。

在河畔，他們發現了她的汽車，地上是她的一隻鞋和一條絲巾，警方立即把之視為「疑似謀殺案件」。情節十足她筆下的故事，她上了報導，小說銷量暴增。不過，在11天後，警察終於在一家酒店找到她。她換了髮型，也戴上了眼鏡，房間卻是以情婦的名字登記，她卻聲稱對這麼9天毫無記憶，這便成了一個沒有結尾的故事。後來，她答允離婚。

（《東方快車謀殺案》劇照）

戀上歷史學家：「與歷史學家談戀愛，你便愈老愈美麗。」

4年後，她便與比她小14歳的考古學家結婚，戲言：「要愛情長久，就要讓考古學家愛上你。越老越美麗。」更在同年以另一筆名Mary Westmacott寫信，劇情不再迷離，轉寫愛情小說。

但說到底，平實的愛慾情仇卻也不是更難明白嗎？

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