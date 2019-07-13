《2019香港小姐競選》經過兩輪面試後，終由最初的143名參賽者選出15名入圍佳麗，當中更有不少條件突出，被認為是今屆大熱的佳麗成功入圍；不過，「大熱」是否代表比其他入圍佳麗更易獲勝？

即睇2019香港小姐15名入圍佳麗：

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2019香港小姐共有15名入圍佳麗，之前於兩輪面試成為大熱的佳麗，如蔡嘉欣、楊詠彤、黃嘉雯、楊慧敏等均有入圍，而其餘入圍佳麗則包括黃詠柔、吳玥彤、陳熙蕊、梁敏巧、江雨婷、王菲、謝采芝、廖倬竩、姚懿芠、姚羽嘉、古佩玲。過往歷屆大熱佳麗，未必能穩入三甲，最經典的莫過是鍾楚紅、郭可盈等。但近屆大熱佳麗，卻有不少由頭帶到尾之勢，如「十優港姐」麥明詩、陳凱琳，其餘的蔡思貝、劉珮玥、劉穎鏇等賽前大熱，不單奪獎，發展機會亦多，有如人生勝利組。

人生勝利組代表：【2013年香港小姐冠軍】陳凱琳

陳凱琳由初選到決賽都被指為大熱人選。(Vcg.com)

陳凱琳參選前的幾屆香港小姐，如陳庭欣、朱晨麗、張名雅於選出成為冠軍後均被網民質疑其結果，但於2013年參選的陳凱琳則由初選到決賽都被指為大熱人選，最後得到冠軍的名銜，同時也於其後代表香港出戰2014國際中華小姐，勇奪華姐后冠，亦於同年受到力捧，安排她拍攝劇集，第二套劇集《四個女仔三個BAR》已成為女主角之一，與前輩黃智賢有不少的合演場口。

雖然曾被批評她的演技過於浮誇，而且聲音刺耳，但大台仍是安排陳凱琳一劇接一劇，令她有成長及進步的機會。對於批評，陳凱琳曾接受媒體訪問表示十分在意觀眾的看法，指若觀眾給我的反應不是我心目中的好，我會責備自己。於是她努力改善，如在生活中尋找演戲靈感，終於在《平安谷之詭谷傳說》得到網民稱讚她有進步。

事業得意，私生活也是同樣幸福，於本年初與相戀三年的老公鄭嘉穎誕下愛情結晶品：鄭承悅。社交平台也不時大曬她的幸福家庭照、出席活動接受訪問時也時時甜絲絲的提起鄭嘉穎和兒子，愛情事業兩得意，絕對羨煞旁人。

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其他近數屆大熱港姐，發展也相當不錯？

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奪獎也不代表什麼？【2018年香港小姐季軍】丁子田

丁子田因工作量不多，曾想過放棄。(Vcg.com)

當然，賽前大熱、談論度高，即使最終奪獎，也不一定代表工作長接長有。丁子田參選2018年香港小姐，由張堅庭提名參選港姐，即使中文不好，但礙於她的背景加上外貌出眾，故成為大熱佳麗之一，終獲得季軍。

雖然由成為香港小姐只是短短一年時間，但相比同屆的冠軍陳曉華、亞軍鄧卓殷，工作量的確較少，曾於接受《01娛樂》訪問時則承認在這一年間有過放棄的念頭：「當選之後見到其他佳麗工作演出機會比較多，明白到自己中文講得唔好係一大障礙，變咗會少咗好多工作機會，心裡其實都會有啲失落。」然而，現時的丁子田於想通過後苦練廣東話及改善自己怕醜的性格，努力裝備好自己，靜待機會。