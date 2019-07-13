《花木蘭》真人版沒李翔？哪套迪士尼電影改動最大、魔后變慈母？

早前迪士尼推出《花木蘭》真人版電影Trailer，你看了沒有？迪士尼再一次挑戰一眾粉絲對木蘭的熱愛。今次《花木蘭》真人版與動畫版太大差別。以往迪士尼都會將動畫版改篇，令真人版以接近現實。但今次的改動令人少粉絲相當驚訝，甚至有說要崩壞了﹗到底有何轉變？又一同回顧及反思過往迪士尼的真人版與動畫版的差距，再回想想這些轉變是好是壞！以下內容與劇透相關，請自我衡量。

再見《花木蘭》動畫？ 迎接中國歷史戰爭片？

《花木蘭》真人版電影將於2020年上映，由劉亦菲飾演花木蘭。左：（《花木蘭》動畫電影版截圖）／右：（《花木蘭》真人版電影造型照）

《花木蘭》動畫於1998年上映，而真人版《花木蘭》電影由新西蘭女導演Niki Caro執導，預計將於2020年3月上映。真人版劇本被重寫，由伊麗莎白·馬丁、勞倫·海內克、里克·傑法及阿曼達·西爾沃編劇共同創作劇本。因此劇情上以及設定有明顯的改變。根據過往迪士尼真人版的電影，推想主要是想修正動畫。花木蘭是一個經典民間故事，真人版電影應該是想合理化故事以接近古史。角色層面上，今次迪士尼重新塑造了反派人物以及皇帝，更增加新角色！

花木蘭要當賢妻 李翔將軍被消失了？

花木蘭是一個賢妻？記得當年《花木蘭》動畫，木蘭沒有賢妻特質，性格好動又粗枝大葉，就連化妝打扮都全不習慣。但預告中鄭佩佩指木蘭身上有賢妻的特質，「恬靜、沉著、優雅及紀律。」首先主角由劉亦菲飾演，有傳迪士尼選角特別要求女主角配有武術底子、具良好的英語能力和具備專業與明星特質。而劉亦菲卻正是合適的人選，由1000人中選角出來。因為她的特質合適真人版的性格。



李翔將軍會消失？竟然真人版電影中沒有動畫版男主角！但有新角色—陳洪輝。由26歲安柚鑫（Yoson）飾演。陳洪輝與花木蘭同是新兵後來應有戀情。而甄子丹飾演唐將軍，是軍隊的指揮官，負責指導木蘭。木蘭沒對指揮官產生愛情，而是與同級的新兵，將距離拉近會較易萌生愛情。

木須龍、蟋蟀又消失？在從前《花木蘭》動畫中，木須龍有一個很強的祖先象徵，而且有蟋蟀來協助木蘭。有傳真人版木須龍會被換成「鳳凰」，以擔任花木蘭的守護者。另外家中角色亦有新增，由中越混血的女演員Xana Tang飾演木蘭的妹妹。未知她戲中的作用是否加強木蘭家的背景。

殺出新大反派？動畫版的反派是北方匈奴的首領單于，當年因單于的邪氣形象太黑化，而其遭認為動畫中的匈奴族是醜化蒙古民族的形象及歷史人物。因此如今真人版電影大大新加入大反派角色，由鞏俐飾演仙狼，是一位強大的巫女，可由此避免引起爭議。而李連杰飾演唐太宗皇帝，由他下旨徵召每家戶的一名男丁。由於未出第二個預告，未知巫女與皇帝對峙的因由。但演員陣容實在太強，有指迪士尼這次更花了約一億美元製作費。

【點撃看】你不知道的預告小細節：

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整部《花木蘭》的一些重要人物，例如：木須龍、蟋蟀、李翔、單于，就連歌曲《Reflection》都消失蹤影。而且對於一套西方生產的電影，用中國知名人物、知名場景、知名故事，卻竟用英文發音，一定令不少人有大大的不習慣。不過迪士尼電影要合乎國際性，聽英文亦在所難免！未知與以往內地出品的花木蘭電影的感覺會有何不同。充滿史詩感？或是中西合璧？不知電影出來後有否崩壞。但只好用平常心以新的角度看待真人版《花木蘭》電影吧。

《小飛象》動物說話夢不再 展示殘酷現實

《小飛象》動畫與真人版不變的是，呈現溫馨、偉大的母愛。左：（《小飛象》動畫截圖）／右：（《小飛象》真人版電影劇照）

1941年迪士尼推出《小飛象》動畫電影，而今年推出的真人版做了很多調整及改變。小飛象的故事靈感是源自一隻大象明星「Jumbo」被人類不人道對待的真實經歷，牠的母親被屠殺、在動物園染病﹑在馬戲團中被迫吃金幣及被灌酒等等，最後被火車撞死。故事初衷是反映人類虐待動物的問題。而導演提姆波頓（Tim Burton）在真人版上，加強人性及情感細膩地刻畫。

在角色處理上，由於現實世界動物不會說話，所以真人版都將主線劇情則重在人身上，亦沒有唱歌的情節。集中由主要人物與小飛象的相處發展劇情，即柯林法洛 (Colin Farrell) 、丹尼德維托 (Danny DeVito) 、退伍軍人霍特法瑞爾(Holt Farrier)。讓善良的孩子與小飛象產生一份單純而微妙的感情。至於馬戲團老闆麥斯麥迪奇(Max Medici) ，是改編動畫的馴獸師角色，因為原本故事是象明星於馬戲團受盡不人道的對待，故此將設定轉為馬戲團合乎原型的故事。另外真人版亦增加想買馬戲團的人V. A. 范德維爾，使小飛象成為「夢想國」 遊樂園的主打。動畫中與小飛象成為好友的老鼠(Timothy Q. Mouse)在真人版中是白老鼠，因動物不會說話，而將鼓勵小飛象飛行的責任交給小孩。此外，真人版裡沒有烏鴉(Jim Crow) ，不過在真人版中小飛象第一次飛行時，牠所拿著黑色羽毛，以保留動畫的影子。

【點撃看】當年《小飛象》動畫與真人版的很不同？

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《阿拉丁》真人版扭轉人物結局 茉莉公主​為現實中的女性發聲

《阿拉丁》真人版電影中茉莉公主的成就比動畫版更強。左：（《阿拉丁》動畫電影截圖）／右：（《阿拉丁》真人版電影劇照）

1992年《阿拉丁》動畫是一個經典。真人版電影亦有將經典的歌曲和場景重現。歌曲亦有用心改篇，以另一種曲風示人，令人耳目一新。真人版電影好評如潮。

現實世界中，阿拉伯的女性政治權及人權都是處於劣勢。所以今年真人版電影主要是人物的結局轉變，以宣揚女性自主。讓茉莉公主由動畫中的柔弱、楚楚可憐卻轉變成一個有主見、領導能力、堅強的公主。具備現代女性的獨立自主，完全打破傳統，她更加十分關心國家，人民的事。真人版最後結局是茉莉公主成功接管國家，成為女蘇丹王，亦有權力以修改法律。結局大大展示出她的智慧、勇敢以及她堅韌的意志。真人版電影更為她特意寫了一首新歌《Speechless》，更加是突出女性發聲的意思，宣揚女權主義、女性自主意識。

另一個真人版轉變是精靈的結局，動畫中精靈被釋放後得到自由，但精靈仍是有法力的一個精靈，可以環遊世界。相反真人版電影將精靈的願望加強，精靈除了想得到自由，更有想要家人的願望。成功得到自由成為人類，與公主侍女Dalia結婚生兒育女，一起坐船環遊世界。正正與電影開頭說故事有首尾呼應。這個轉變亦是為了接近現實，現實神燈只是一個傳說、一個故事，精靈沒有具備法力就可以產生一種擬幻擬真的效果。

【點撃看】真人版《阿拉丁》好看？或是動畫好？

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《黑魔后：沉睡魔咒》黑魔后變好媽媽 真愛重新定義

《黑魔后：沉睡魔咒》真人版相比《睡美人》動畫電影的改動相當大，重點落在黑魔后的故事上。左：（《睡美人》動畫電影截圖）／右：（《黑魔后：沉睡魔咒》真人版電影劇照）

1959年《睡美人》與2014年《黑魔后：沉睡魔咒》的轉變是最不可思義，就連戲名都轉變。真人版主要是合理一切黑魔后Maleficent的舉動，使人的反應及行為更合乎真實表現。黑魔后成功由大反派轉為善良英雄的主角，而奧蘿拉公主只是第二主角。將視點都放在黑魔后，重新編寫黑魔后的可憐背景故事。由單純的Maleficent被情人出賣，再以人類破壞精靈王國。而奸險的情人轉變成國王。讓觀眾對黑魔后產生同情，及明白Maleficent對國王的仇恨。成功將她白化，讓自私國王黑化，大大加強Maleficent施下魔咒的因由。

動畫中奧蘿拉公主與王子一見鍾情後便憑真愛之吻醒來。而現代多少愛情一見鍾情？多少愛情是專一一世？而《黑魔后：沉睡魔咒》卻將被情人出賣及妒忌都一一刻劃，因此黑魔后不相信真愛之吻的存在，反映現代愛情的唏噓，再更加突出真愛之吻的定義。其中，黑魔后與奧蘿拉公主更加增加一段母女情，為描寫此情，而安排黑魔后因為內疚而暗中照顧奧蘿拉公主，保護她快樂成長。又將三位小仙子的大意加強，以增加黑魔后的母性，亦突出黑魔后的良善及愛心。真人版劇情上王子給予真愛之吻，卻沒成功。而只有黑魔后的一個吻解開。這份沒有血緣的母女情是愛得真實而且合理，這就是真愛。而劇情上的轉變都有根據故事經典場景，只是視點不同，所以觀感不同，大大反思觀點與角度的問題。果然人不要太主觀！事實上，事情可能不是你所想！

【點撃看】黑魔后的定位不同 意義深遠！

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《黑魔后2》黑魔后的身世？將於今年10月17日上映！

以往迪士尼都會將動畫版轉變成真人版電影。迪士尼不是將經典真人重現，而是修正動畫變成接近現實，將故事合理化，增加真實性。其實迪士尼真人版改篇電影都會延續原本故事，提供合理性的轉變。

【點擊看】改篇動畫而且延續故事的真人版電影推介：

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