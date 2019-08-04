【小資恩物】嚴選職場新人必備10大手表品牌　 Casio竟排第一？

辛苦工作好些年，總會想買點東西犒賞一下自己，近年來手錶是許多人身上必備的配件，製工精細的錶一但選到和自己氣質相搭的款式，就會是增加品味的行頭，除了慰勞勤奮工作的自己之外，也幫自己加上質感。 手錶品牌百百種，根據各種不同需求，也有不同的價位，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，幫小資族找出台幣三萬元以內 ( 約港幣$7,600 )就可以買到的品牌手錶，好看又負擔得起，朋友羨慕自己也戴得開心！

10. TISSOT

天梭錶一直以來都是想入門機械錶世界的熱門選擇之一，高度重視細節、配戴體驗是這個品牌的堅持，長時間的動力儲存和準確度也經得起考驗。其中的「TOURELLES系列」錶款，無論是功能或是價位，都很適合社會新鮮人，甚至是工作一段時間，想用親切價格入手品牌手錶的人，兩者都很適合從TISSOT開始踏入錶的世界。

天梭錶一直以來都是想入門機械錶世界的熱門選擇之一，高度重視細節、配戴體驗是這個品牌的堅持（TissotHongKong@Facebook）

9. Coach

如果你一點都不在意手錶的功能性，只在乎它的外型和搭配指數，那麼COACH完全可以滿足你的這個需求。一隻COACH錶的價格也不到飛天的貴，有些款式甚至造型精緻前衛，價格卻2000HKD有找得漂亮，有能力的可以一次買多幾隻，隨時應付各種時刻的穿搭。

8. CK

美國時裝品牌Calvin Klein（簡稱CK），和世界上最大的手錶製造商Swatch Group簽訂合資協定後，便成立了Ck Watch Co.Ltd，把時尚和鐘錶結合在一起。因此CK手錶有著流線設計和CP值不差的價格，錶款走的風格是簡約主義，乾淨、簡單、優雅散發迷人的時尚魅力，深受年輕族群喜愛。

CK手錶有著流線設計和CP值不差的價格，錶款走的風格是簡約主義，乾淨、簡單（Facebook@Calvin Klein）

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+ 10 + 9 + 8

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月3日至2019年1月2日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『職場新鮮人推薦手錶品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（Dailyview提供）

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