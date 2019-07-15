【反斗奇兵4】人生不只一個模樣　忠於自己也要具挑戰命運的勇氣

陪伴我們成長的《Toy Story 反斗奇兵》終於迎來第四集，從第一集開始，胡迪便深信玩具最重要的使命就是陪伴主人快樂成長，當腳底被主人寫下名字的那刻開始，便奠定了那玩具的一生。然而，這次重遇牧羊女的經歷，讓胡迪對於未來有了截然不同的想法。

胡迪《Toy Story 4》中作出了重大的決擇（《反斗奇兵4》劇照）

胡迪與一眾玩具的主人Andy因升上大學的關係，把玩具都轉贈了鄰居小女孩Boonie。故事發生在Boonie參與幼稚園迎新日的那一天，Boonie在胡迪的幫忙下把廢物變成玩具小叉。小叉的出現分散了Boonie因抗拒上學而產生的不愉快心情，也被她視為瑰寶般珍愛著。然而，小叉對玩具這概念毫無認知，更不理解自己對Boonie的重要性，一心認為自己只是件垃圾，欲逃離Boonie與玩具們的家投奔垃圾桶。

內心只有小主人的胡迪明白小叉對Boonie的重要性，不惜一切也要把小叉帶回Boonie的身邊。在外闖盪的過程中，胡迪重遇牧羊女，更認識了一堆走失的玩具。他那時才發現，原來人生並非只有一個模樣，世界遠比他認知的還要大。

小叉是Boonie以垃圾製成，更是本集的主角之一。（《反斗奇兵4》劇照）

人生雖然多風多浪 但沒有人可以強迫你接受命運

胡迪一直認為主人就是玩具的依歸，對Andy與Boonie表現出絕對忠誠，感動了其他玩具也同時溫暖了我們的心。他更認為失去主人的玩具最可憐，也正因如此，胡迪十分明白嘉比嘉比渴望擁有主人的心，最後也同意交出自己的發聲盒。但胡迪也知道孩子終會長大，總有一天他們會不再玩玩具。重遇牧羊女後，她與一眾走失玩具的灑脫讓胡迪驚訝。

牧羊女在《反斗奇兵》第一集被送走後，以女漢子的形象於本集回歸。（《反斗奇兵4》劇照） 牧羊女是個脆弱的陶瓷燈飾，不如其他玩具般經得起碰撞，很快的她便被拋棄並賣到二手店內。在那裡虛耗了幾年的光陰，牧羊女毅然離開那條被人安排好的路。雖然離開了燈，她便不再是個公主般的燈飾，但外面自由的世界卻叫她大開眼界，更加堅信離開才可擁有更美好的人生。當然，探索的過程中也有險阻，像她從淑女變成女漢子，手臂斷了便以膠帶綁起來，遇到危難也從容不迫。

在迎來自由的人生前，必先擁有接受挑戰的勇氣。要忠於自己並不容易，當你感到迷惘時，除了逃避這選擇，胡迪還教我們可以傾聽內心的聲音，可能在思考的過程中會得到意想不到的答案。

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+ 9 + 8 + 7

胡迪一向忠於主人，Andy的離去讓他失落。然而，牧羊女的出現令他開始探索人生的另一面。（《反斗奇兵4》劇照） 對其他人來說微不足道的事 在懂你的人面前卻是無可替代 在小叉堅持自己的垃圾身分時，胡迪一再強調他是玩具，是Boonie運用想像力製作而成的玩具。雖然小叉其貌不揚，但對Boonie來說，他卻是一個特別的存在。小叉一直不理解「玩具」的概念，胡迪便解釋因為他的腳底寫下了Boonie的名字，所以小叉便是屬於她的玩具。然而，只是因為腳底寫下了名字便等於你是主人的玩具嗎？即使市場上有眾多一模一樣的玩具，但那個腳底寫上了主人名字的玩具與主人間的牽絆是無可取締的。

正如關係中，最重要是兩人如何看待彼此，即使如小叉般堅持自己是垃圾，但在Boonie眼中他卻是珍貴的玩具。相反，只因為擁有了對方而不珍視，就算你有多特別他也只覺平庸。