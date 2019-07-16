説起湊佳苗，自然而然就會想起《告白》。2008年，她憑着這部處女座一炮而紅，她把人性的黑暗寫得淋漓盡致，小說的推理情節緊湊，同時血淋淋地呈現日本的社會問題，讓讀者看完之後有種揮之不去的心寒感覺。 本年度書展的主題「科幻及推理文學」，湊佳苗是其中一個主題作家，將會受邀來港開分享會。讀小說之所以有趣，其中之一就是你可以透過文字了解作者的內心，湊佳苗本來是平凡不過的家庭主婦，自小生長在幸福家庭，小說內的殘酷和黑暗到底是她的臆想？或是每個人心中都有的黑暗面？

陰暗背後：溫柔婉若的主婦

讀完《告白》，大概沒有一人不會頭皮發麻，中學老師森口悠子的女兒愛美在水池溺死，經調查後，她發現是班上兩個男生所為，於是對兩人展開她的復仇計劃。她先在兩人的牛奶中注入帶有HIV病毒的血液，引起兩人恐慌，之後逐步逐步把兩人逼至絕境。然而，這些陰暗文字竟然出自溫柔婉若的主婦，日間是女兒眼中的好媽媽，丈夫眼中的賢惠妻子，夜間才是她寫小說的時間。只是再平凡的人，心中都難免有些「小惡」，我們寧願壞事發生在旁人而非自己身上，也會妒忌比我們活得好的人，這是每個人心中的陰暗面。

從劇照中回顧《告白》讓人心寒的時刻：

湊佳苗接受訪問時曾經提及自己比其他人愛「妄想」，於是這些「小小的惡意」經過她的思想「加工」後，延伸成為了最純粹的黑暗，勾起讀者心中的驚悚之感。觀察力也少不了，細心留意，不難發現她有不少作品都是以校園為背景，大概與她曾是中學教師的身份有關，該是最純真的年紀，心中卻充滿了無盡的惡意，正是如此的反差才讓讀者看得如此心寒。

以下三部湊佳苗的精選作品，散發着陣陣無法驅走的「寒意」：

我要你們一輩子贖罪，直到我滿意為止。 《贖罪》

麻子要求四個目擊女孩要為自己女兒的死贖罪。（《贖罪》劇照）

只看書背後的簡介，大概不少人都會覺得這部作品與《告白》差不多，講述一個失去女兒的母親展開復仇。從城市到鄉村的小女孩英末里被姦殺，她的四個朋友紗英、真紀、晶子和由佳是目擊者，卻紛紛說不記得兇手的容貌。英末里的母親麻子不能接受，於是狠狠警告四個女孩，若然不能找出犯人，就會報仇，這句話影響了她們的一生。有人成了殺人犯，有人害怕被尋仇而終日不出門，麻子的恐嚇就像惡夢般緊緊地纏繞着她們。

書中姦殺兒童的犯人固然讓人心寒，但最讓人難忘的大概就是四個目擊者歇斯底里般的「贖罪」，到最後釀成連麻子也始料不及的悲劇。失去女兒的悲痛無從發洩，她只能將所有怨恨投射在四個小女孩身上，一句被憤怒沖昏了頭腦的說話，誤了她們的一生。現實中，我們往往把氣話衝口而出，卻從來沒有想過語言的威力可以大至講旁人推進絕路。

+ 3 + 2

我想親眼見到人死亡的瞬間。 《少女》

（《少女》劇照）

死亡，讓人恐懼，兩個離死亡很遠的青春少艾卻希望見證別人死亡的瞬間。故事主角由紀和敦子是要好的朋友，從前無所不談，只是隨着年紀漸長，她們不再如從前般暢所欲言，向對方訴苦。當她們聽到轉校生紫織曾經目睹過朋友自殺，並且以此向大家炫耀，她們也決定找個最接近死亡的地方，希望以此來證明自己不一樣。兩人分別到重症兒童病房和療養院當義工，務求可以見證一個又一個的死亡時刻。這套作品正正寫出了日本某部份高中女生的心態，她們深受着朋輩影響，總會在心中暗暗比較。有如書中女主角，見證死亡也可以成為同儕之間比較的項目之一，旁人的生命，在她們眼中只是無關重要的事。

人的記憶可以造假，人只會說些對自己有利的事情。 《白雪公主殺人事件》

外表漂亮的三木典子被殘忍地殺害。（《白雪公主殺人事件》劇照）

書中的白雪公主就是被刺數刀而死的三木典子，手法殘忍，死後真兇未明，記者赤星雄治採訪事件相關人物，並撰寫成報導。受害者不堪入目的死相並不是最心寒，而是人性的黑暗，與三木典子是同事的各人為了自保，紛紛製造流言，把所有事都賊贓到毫不亮眼的城野美姬身上。而記者赤星雄治也不顧職業道德，明明答應替受訪者隱藏容貌，卻又在電視上半公開；騙受訪者沒有錄影，最後各人通通上鏡，利用報導手法引導觀眾斷定城野美姬就是兇手。在未經求證的情況下，城野美姬成為眾矢之的......

傳媒的意義在於報導「事實」，但書中的記者卻以報導真相之名製造「冤案」，不斷散播謠言，把無辜的城野美姬推到絕路。主流傳媒的報導，往往會贏得大眾的信任，如果內裏存在着毫無道德的記者，發表不負責任的言論，寫出偏頗的報導，再加上網民的力量，其實等同於間接殺人。城野美姬是幸運的一個，她身邊還有堅信自己的好友，如果要獨自面對所有人的誣陷，就不一定受得了，甚至可能會因此走上絕路。當新聞只為了嘩眾取寵而存在，這個社會難道不讓人心寒嗎？