梵高展外　免費繁花光影感官展　葛飾北齋名作必打卡｜周末好去處

若你喜歡梵高多感官體驗展（Van Gogh Alive），也絕不能錯過首次在日本以外舉辦的「FLOWERS PIECES繁花光影互動感官展」。是次展覽移施到香港，本周末（7月20日）開始，免費進場，展出8大作品。在沸沸騰騰的香港，四季富士山與粉紅櫻花海或能給你片刻安慰。

「 360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜 」（許芷婷攝）

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首次衝出日本 7月香港賞櫻無難度

十足梵高感官展Van Gogh Alive，是次展覽配合光影投影與香薰，打造成浪漫的花海展覽。展覽在4年間於日本各處曾先後舉辦了8次，但是次卻是首次衝出日本，在香港舉行「濃縮」版本，結合了東京的春季作品與京都的秋季作品，免費開放予觀眾參觀。

展覽利用3D投影，配合音效與互動系統，糅合不同的日本傳統文化，如花道、香道、繪畫與和歌等等。當中的櫻花投影最為引人觸目、鋪天蓋地。「SAKURA WALL」還選用了十種不同顏色、種類的櫻花，還會隨參觀者的移動而轉變風景，即使在7月的香港，觀眾也能在粉嫰的花海中，「打卡」之餘，不忘認識日本文化。

浮世繪大師葛飾北齋的巔峰之作---「富嶽三十六景」重現眼前。（大會提供）

葛飾北齋名作《富嶽三十六景》 360度欣賞四季富士山

當然，各位參觀亦不應只旨在「打卡」拍照，不然便浪費了好好欣賞作品的機會。互動感官展另一「重頭戲」便是「360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜」，把浮世繪大師葛飾北齋的大作《富嶽三十六景》中的精選，投影眼前，讓觀眾如置身在富士山前，經歷四季花開花落。雖然是次感官展是免費入場，感覺也尚算震撼，值得一訪。

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FLOWERS PIECES繁花光影互動感官展

開放日期 ：2019年7月20日 - 9月1日

星期一至星期五 早上11時至晚上9時；星期六及星期日 下午3時至晚上9時

費用：免費進場

地址：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場 ​