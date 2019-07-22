「保持初衷」是我們常常掛在嘴邊的話，只是當世道紛亂，所謂初心變成空話。

瑞典兒童文學作家Astrid Lindgren卻一直以正直善良的態度看待事情，正因如此，她能寫出《長襪皮皮》（Pippi Longstocking）這樣的經典童話故事，創造出Pippi這般別樹一格卻堅強可愛的孩子。

Astrid Lindgren。（Getty）

不受世俗束縛的「壞孩子」Pippi

即使你沒有聽過Lindgren的名字，也會對她筆下紅色頭髮、綁着孖辮的Pippi有印象。在世人眼中，她是那種「離經叛道」的孩子，母親去世了，做水手的爸爸失蹤了，年紀小小的她沒有進孤兒院，而是在家人留下的「亂糟糟別墅」中居住。因為在這裏，她可以自由自在地做自己想做的事，她可以把腳放在枕頭上睡；烤曲奇時，桌子太小，她就在地板上揉麵團；當她倒退走路時，旁人覺得奇怪，她會理直氣壯回答對方：「我們不是活在一個自由國家嗎？我愛怎麼走，就怎麼走！」

Pippi是不少人眼中的經典角色。（IG@sabrinakadventures）

在香港家長眼中，Pippi或許就是一個不受控制的壞孩子，作為被主流社會熏陶多年的成人，大概早已忘記了那份敢於表現自己的勇氣。更甚是，他們總是擺出一副身處高位的姿態批判孩子。久而久之，孩子漸漸也失去了那份不顧世俗眼光的率真，成為大人眼中乖巧的好孩子。「乖」了太久，於是忘記了世俗框架可以被突破，生於自由國度，我們卻連漸漸失去自由也不自知。世界都嫌棄像Pippi這樣的孩子，包括如瑞典這樣崇尚民主自由的國家。瑞典著名教育家John Landquist在Pippi的故事出版翌年，撰文批評Pippi是會「讓人不愉快的東西」。在某些大人眼中，不守規矩大於一切，讓他們看不到Pippi原來正直勇敢，在故事中會教訓欺負別人的壞孩子，為自己的朋友「出頭」。

我認為不應有任何形式的暴力。 Astrid Lindgren

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未婚媽媽成國寶級作家

Astrid Lindgren寫下這樣的一個故事，其實在映照她的人生。她出生於保守的天主教家庭，有點叛逆的她與保守的宗教文化格格不入。她把一個個新穎的點子化成故事，得到編輯青睞，16歲就成為報社實習生。她愛上了已婚的編輯，後來意外懷孕，在那個年代，未婚媽媽仿佛被判了道德上的「死罪」，她決意遠走丹麥，生下兒子。起初因為輿論壓力，她把兒子交給家人照顧。只是她自覺與兒子關係越來越疏離，因而決定不論多辛苦，也要親自照顧兒子，每晚都要跟兒子說有趣的童話故事。

瑞典的20元鈔票上刻有Astrid Lindgren和Pippi，足見她對瑞典的影響力。（Twitter@docm77 ）

後來，她結婚，更添了一個女兒。作為母親的她不只說，更下筆寫，Pippi就是Lindgren說故事給女兒Karin聽時無意之中出現的角色。即使已為人母，經歷過挫折、社會上的批判，Lindgren的稜角尚未被磨平，她始終以善良正直的心面對這個世界的不公。

1978年，她獲頒德國獎項「Peace Prize of the German Book Trade」，受邀到德國演說，她的演講以「Never Violence!」為題，期間提及「人們憑什麼在家中，對無力抵抗的小孩拳打腳踢？」，此後她竭盡所能提倡人權與動物權。她的發現傳到了瑞典政府的耳中，他們在1979年修法，成為世界上第一個立法禁止對兒童使用暴力的國家。

曾經在世人眼中的「壞女孩」，正因為不受拘束，那種「顛覆性」的思想，才驅使她勇於走出來為人權、為兒童發聲。她的文字成為了力量，影響了瑞典的政治，也在提醒着成為大人的我們，要時刻保持善良正直的心，與孩子同行。

參考資料：Nordic Women's Literature