記者會的主角固然是會見傳媒的召集者，但昨日於特首林鄭月娥回應七二一反送中遊行及元朗白衣人襲擊事件的記者會上，香港電台記者利君雅對其一針見血的提問成為了記者會的焦點，被網民讚賞並喻為「良心記者」。利君雅帶著毫不忍讓的強勢並不接受政府的任何藉口，她雖非華人，但這位巴基斯坦裔的女生卻是個充滿抱負的香港人。

前無綫新聞部女記者、現任港台節目《視點31》主持利君雅於昨日的記者會上，追問特首交代元朗白衣人襲擊事件的行為受網民讚賞。（高清翡翠台新聞截圖）

昨日特首林鄭月娥與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應七二一反送中遊行及元朗白衣人襲擊事件。利君雅於傳媒提問環節中問及特首「元朗白衣人襲擊事件是否為官警黑合演的大龍鳳」，更要求特首另外召開獨立記者會詳細交代事件。有見特首未有正面回答問題，利君雅未有放棄，並追問其「面對如此恐慌的事件，昨天晚上能否安睡」，希望特首能就事件給予市民交代、「講人話」，道出了不少市民的心聲。

【按圖看】網民盛讚利君雅在記者會的表現：

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利君雅是首位香港非華裔中文新聞記者，現為香港電台助理節目主任。（香港電台截圖）

首位非華裔中文新聞記者 曾被質疑讀寫能力

回想第一次看到這位巴基斯坦裔的記者出現於螢幕前，總有一種說不出的違和感。報導新聞時字正腔圓且擲地有聲，巴基斯坦裔的面孔下帶著無比的自信與氣度，利君雅確是令人眼前一亮。隨著曝光率增加，愈來愈多觀眾對這陌生的面孔感好奇，不禁質疑報導是否配音、利君雅是否真的擁有讀寫廣東話的能力。事實上，利君雅是個土生土長的香港人，接受本地主流教育，於會考中文科更獲A級成績，其後於香港浸會大學主修廣播新聞。畢業後於不同媒體工作，是香港首位非華裔中文新聞記者。

咬字清楚、說話流暢、態度專業，這只是作為一名記者的基本準則，利君雅真正讓人敬佩的，是她克服困難的毅力。在職貧窮於香港的少數族裔中屬常態，當中近半巴基斯坦裔屬貧窮人口，最主要是受語言和溝通能力的問題影響，令少數族裔人士未能完全融入主流社會。利君雅的父母廣東話一般，而她則是每天跟著電視上的節目學習中文，經過反復的練習終於能講出一口流利的廣東話。

【按圖看】重溫利君雅於記者會上對特首的連番追問：

於香港居住的少數族裔兒童大部分因經濟與語言問題於學習上困難重重，令不少學生提早放棄學業，幫補家計。利君雅於大台亮相引起了大眾的注意，讓社會重新關注被忽略的弱勢社群，同時也告訴了所有人，面對堅信的原則要抱著無畏的態度，而自己才是人生的主宰者。

【按圖看】敢於為人民發聲，揭發社會不公的女記者：