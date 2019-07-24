Viu Tv《對不起，標籤你》第二輯的節目，請來4個「金魚」嘉賓，如南亞裔、地盤工人和露宿，他們當中只有一個人真正是被標籤的一群，而節目中的Tagger成員就要從中猜測誰是真正被標籤的對象。最近播出一集請來「Double May」現身說法，繼續打破標籤。

Viu Tv《對不起，標籤你》其實希望減少社會上對別人的標籤。（節目截圖）

我們總是覺得胸部豐滿的女生很「著數」，總有一堆男生圍着她們轉，向她們獻殷勤；如果她們是「瘦底大波」，就會成為男生眼中的完美女神，仿佛被看待成自帶電力的發電機，衣服隨便穿也能有Sexy感覺，能把男生們迷得神魂顛倒。事實上，大胸女生只想說有苦自己知。

性感=淫蕩？

身邊不少大胸朋友表示只要穿得稍微性感或緊身，走在街上就會惹來不少目光，猶如被人「視姦」一番。同性的目光更不友善，她們覺得穿着性感的大胸女生一定是另有企圖，心中總是想着「博咩啊？」，如若不幸遭到性侵犯，可能會更容易遭受冷言冷語，他們往往會「Blame the Victim（責怪受害者）」，「唔想被摸就着得密實啲啦」，仿佛身材好就是原罪。更甚是，她們會被貼上不同標籤，節目請來演員陳彥行做嘉賓，因為身材豐滿，往往需要接拍較為性感的角色。她在節目中更坦言過往曾經遭受性騷擾，她會極力澄清「性感不等於淫蕩」。直至後來她成為電台主持，觀眾才開始慢慢認識她的另一面

陳彥行作為「大胸」代表分享往事。（節目截圖）

大胸=多著數？

而節目中的真「Double May」豐滿女生海諾，創作不少女性主義的作品，她擁有40L的上圍，可能是不少女生夢寐以求的身材，但到底現實是否會較多「著數」？她坦言自己從不會可以向別人討好處，只是好處會自己找上門，可能買切雞飯會送你兩塊紅腸。然而，從鏡子的另一端看，身材好也為她惹來不少猥瑣目光，甚至有些人會得寸進尺，故意撞她的胸部。她分享過往曾經被跟蹤，對方在地鐵中追了她八個月台。除了旁人目光，身材也為她的生活帶來不便，以前曾經試過跳舞，為了更方便而用繃帶束胸。

海諾的真正身份是個有想法的藝術家，創作不少女性主義的作品。（IG@artofhernokes）

點擊看她在節目內分享作為「Double May」的不便：

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這樣的你，其實很美

胸前的兩塊肉，是男生的討論焦點，不論平胸、大胸都取笑一番，為她們取「Ipad」、「人間胸器」等暱稱，但暗地裏女生往往比男生更在意。平胸總是想着如何豐胸，大胸又會想着如何縮胸，我們總是覺得「隔離飯香」，大胸看細胸好，平胸看大胸好，卻忘記了欣賞自己，如同再瘦的女生還是會嚷着要減肥，出門倒垃圾還是要化妝，有時候放開一點，不要總是對着鏡子愁眉苦臉，這樣的你，可能更美。