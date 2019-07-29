抗爭從不為愛情　縱然暖昧對象是否示威者　只選擇自己相信的事？

【女生睇戲】兩位盛裝打扮的女生走進大街，準備相親時，剛好撞正大學生示威遊行，突然遇上一班一身牛仔打扮配頭套並手拿鐵通的人，開始無差別襲擊市民，示威者與市民拔腳逃亡，一位女生被襲擊者捉住，她大叫：「放手啊，我沒有參與的！」施襲者沒理會，正想用鐵通向女生打下去… 以上熟口熟面的，是改編自真實事件韓國電影《1987 : 逆權公民》其中一段的劇情。

《1987 : 逆權公民》（下稱：《1987》）沒有《逆權司機》的緊張刺激，沒有《屍殺列車》的過分煽情，導演張俊煥用了史實陳述故事，紀錄1987年韓國民主化運動發生的因由，正正夠真實，讓人刺心。

《1987 : 逆權公民》背景是有關1987年韓國的民主化運動。（《1987 : 逆權公民》劇照）

南韓80年代的全斗煥政府引起不少大學生抗議，想推翻獨裁政權，首爾大學的學生朴鍾哲是學生運動的活躍分子之一，最後因示威被逮捕，在警察嚴刑拷打與施以水刑（即把犯人的頭部放在水中，讓人有窒息感），結果離開人世。電影便以朴鍾哲之死開始，警方和政府高層為了隱瞞事實，立即要求檢察官不批驗屍直接火化，又向傳媒報稱朴鍾哲在審問過程中因「警察大力拍打桌子，心病而死」如此荒誕的解說引起市民不滿而上街，記者也繼續追查下去。

警方不斷向各方施壓，進行拒捕、監視不利人士與家人等，希望保住權力，最後在不同界別的市民努力下把警方的惡行一一公諸於世，市民也認清暴政，願意站出來推翻政府，並釀成 1987年的「六月抗爭」。

妍熙曾是一位不理政治的女大生。（《1987 : 逆權公民》劇照）

我們的「曾經」：「別做白日夢，醒醒吧」

「你要去示威遊行嗎？就算你這麼做，世界就能改變嗎？你們怎麼都這麼偉大？就不想想家人嗎？別做白日夢，醒醒吧。」劇中不理政治的女大學生妍熙對着曖昧對象李韓烈說了這番話。對妍熙來說，家人、學業、愛情才是她最貼身的事物，她追求一切的安穩，社會發生的事對她來說很遙遠，而且是她不能控制的，倒不如好好上學、幫媽媽看舖更是她應該做的事。

妍熙沒有勇氣完整地觀看「光州事件」的紀錄片。（《1987 : 逆權公民》劇照）

身為抗爭者的李韓烈沒有迫她，卻回：「我也想，但還是不行，心太痛了。」然後笑笑口離開。怎料李韓烈在一次示威中，因被催淚彈擊中頭部，最後不治，離開人世。李韓烈當時被催淚彈擊中頭部昏迷後，被另一位抗爭者扶起的照片放上報章後，激起市民憤怒，觸發「六月抗爭」。

妍熙在去相親的路便遇上無差別襲擊，被逼地參與其中，幸好遇上示威者和好心市民才逃過一劫。（《1987 : 逆權公民》劇照）

電影最耐人尋味之處：沒有英雄的故事

妍熙在經歷無差別襲擊、舅舅無理被拒捕、李韓烈的離世後，發現政治根本離她不遠，就算不發聲，也會影響自身安全，親人和朋友也會因而受傷，最後她也成為了抗爭者。

《1987》之所以有別於一般沉重的政治電影，有趣在你問誰是戲中主角時，相信每一位戲迷都給不了答案，皆因導演張俊煥刪去「英雄化」，沒有人是英雄或主角。故事由朴鍾哲之死開始，每一個市民都按自己的崗和能力去做該做的事，希望可以得到一個真相：檢察官堅持驗屍、記者挖掘真相、獄警通風報信、大學生遊行示威，最後引起全國的關注，市民紛紛走上街頭，如果當中少了一個界別的行動、決定，整場運動相信都難以成功。

最後，妍熙走到街頭與一班群眾參與民主運動。（《1987 : 逆權公民》劇照）

+ 3 + 2

電影也好、抗爭也好，我們都急着想知道結果。歷史的劇本是，韓國在1987年12月誕生了首位民選總統--盧泰愚。