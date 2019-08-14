【中環發胖地圖】難忘重口味：特濃沙嗲麵、榴槤雪糕與神級漢堡！

提起中環，很多人都會想起高聳入雲的商業大廈。 街上車來車往，上班族趕忙的景象，是中環給大家在腦海內最深刻的印記。除了濃得化不開的商業氣息，還有一樣也是中環獨有的，就是在大街小巷之內各式各樣的驚喜的美食。 以下帶給大家3個筆者口袋裡中環覓食的好地方。不妨就約定好友找個週未放鬆充電，來一場中環肚滿腸肥之旅，釋放最近過多的負能量，再奮鬥前行吧！

筷子記．特濃沙嗲車仔撈麵

筷子記最出名的車仔撈麵，吃過就會念念不忘。(ig@foodpowerbank)

車仔麵大家應該食得多，澳門特色車仔撈麵又食過了嗎？筷子記隱身於繁忙的中環商業區之內，店面很小，在街上很容易便會「走漏眼」。不過只要你走進店內一次，就會念念不忘。

筷子記是中環區難得的平民小店。(ig@cafeonthedesk)

筷子記以「澳門平民麵食茶檔」招徠，食物走的路線都是平價又大眾化，選擇不多，以車仔麵和豬扒包最為出名。有別於我們常吃的港式車仔麵，筷子記的車仔麵特別多花樣，除了有湯麵也有撈麵，配菜的選擇也別具澳門特色，例如有馬交魚羹、澳門魚片頭、路環香腐角、澳門包心卷等；也有一般常見的辣魚蛋、豬皮、脆皮腸及豬腸等車仔麵配菜。

來到筷子記，識食一定係食撈麵！( ig@eatwithvk)

溫馨提示，來到筷子記，識食一定係食撈麵！每次去到環觀全場，9成人枱上面點的無不是撈麵。無他，皆因撈麵的醬汁實在是精彩得多，包括有窮人洋蔥汁、沙嗲、蠔油、沙茶醬、鮮茄汁及豉油一共六款醬汁可以選擇。

個人覺得沙嗲配上幼麵簡直是王道，每一條爽口、帶有微微蛋香的麵條，都沾滿了鹹香濃郁的沙嗲醬汁，把整碟車仔撈麵的邪惡度大昇華。在吃第一口時可能會覺得比較濃，可是那「重口味」的衝擊確會讓人愈吃愈起勁，不消一會便K.O了整碟撈麵！

那碟特濃又邪惡的沙嗲車仔撈麵，確是令人心甘情願的再三回頭。(ig@5516_____)

不過來這裡用餐要有「快閃」的心理準備，因為店內環境很小，座位和枱的距離都很窄很迫，食飯時候更是人頭湧湧。想舒舒服服地跟朋友邊吃邊聊天，那是不可能的了。不過即使環境再迫人，吃東西時也要「就住就住」怕撞到隔離，但那碟特濃又邪惡的沙嗲車仔撈麵，確是令人心甘情願的再三回頭。

三餸和一個面底也只需$33，即使貪心地點上五餸也50蚊有找，以在中環商業區的餐廳來說，價位親民得過份。

+ 4 + 3 + 2

筷子記 地址：中環威靈頓街85-89號群英商業大廈A1號舖 營業時間：09:00 - 22:00

維記牛奶．一次過食盡18款特色雪糕！

維記牛奶就在中環開設了期間限定的Pop Up Store。

甜品是屬於另一個胃，吃得再飽，也總容得下一杯雪糕。提到「維記牛奶」相信大家也一定不會感到陌生，它們的雪糕和牛奶，真的是每個香港人都由細食到大。在今個暑假，維記牛奶就在中環開設了期間限定的Pop Up Store，帶來的一共18款口味的透心涼雪糕。

一共9款精選雪糕新口味，味道十分獨特，坊間少見。

今次維記牛奶推出了一共9款精選雪糕新口味，當中包括：「特級榴槤」、「芭樂」、「粟米」、「蘋果」、「黑加侖子」、「栗子」、「薑母糖」、「黑糖」和「接骨木果」。所有的雪糕口味更是任試唔嬲，在場可先試食再購買自己喜歡的雪糕口味。

若果是「榴槤控」的朋友，這款「特級榴槤」雪糕必定會讓你們為之瘋狂！

筆者尤其向大家大力推薦「特級榴槤」及「粟米」這兩款口味！雖然維記在去年已經推出過榴槤雪糕並非新鮮事，但今年的榴槤雪糕完全是升級版。「特級榴槤」的名字所言非虛，一打開雪糕杯蓋，榴槤味即撲面而來；細嚐一口雪糕，榴槤味極之濃郁香甜，軟滑濃香的滋味慢慢在口中散開，更有回甘的餘韻。若果是「榴槤控」的朋友，這款「特級榴槤」雪糕必定會讓你們為之瘋狂！

不喜歡榴槤的也沒關係，因為「粟米」新口味雪糕也同樣驚喜！當粟米味的雪糕在口內融化時，真有種在喝粟米湯的錯覺，香濃到不得了；而且雪糕內更有「粒粒真粟米」，讓味道及口感更加豐富，從來沒想過粟米味雪糕可以「咁正」，非試不可！

Pop Up Store內有多款人氣雪糕和糯米糍。

此外，Pop Up Store內另外有香芋、綠茶及阿華田等7款人氣口味的雪糕糯米糍、7款迷你版雪糕糯米糍，以及多款乳酪和牛奶飲品；也有不少可以影靚相的打卡位，暑假時絕對值得來盡情大吃雪糕降溫！留意Pop Up Store去到8月底就會完結，想去的話就要趁早了！

+ 6 + 5 + 4

「維記牛奶Pop in 2 Chill Central : Summer Palette」主題商店 日期：2019年7月2日至8月31日 營業時間：(星期日至三) 10:00am-08:00pm ; (星期四、五及六) 10:00am-10:00pm 地點：中環威靈頓街33號地下

美國神級好味漢堡．Shake Shack

Shake Shack的味道和質素完全是拋離「老麥」好幾條街。(ig@shakeshack)

回想起第一次遇見Shake Shack是在紐約的街頭，那時有眼不識泰山，只是因為太肚餓隨便找了間快餐醫肚。誰知一吃，就覺得驚為天人，味道和質素完全是拋離「老麥」好幾條街。麵包新鮮鬆軟、牛肉漢堡扒夠Juicy，與味道濃厚的芝士片配襯得天衣無縫，連作為配角的生菜蕃茄也十分爽甜，大口一咬，肉汁便傾瀉以下，吃得滋味又狼狽。

來到不要錯過點上一杯幼滑的招牌cookies n cream奶昔！(ig@Shake Shack)

配上香濃芝士薯條，以及一杯幼滑的招牌cookies n cream奶昔，更是滿足至極。雖然明知道這樣的配組合「肥到爆」，但好味實在蓋過了理性，那管卡路里高得再驚人，也要把它們通通吞進肚子裡。

漢堡以100%全天然安格斯牛肉製作而成，是吃得出來的真材實料。(ig@shakeshack)

吃畢即進行網上「起底」，才知道Shake Shack是源自美國紐約的明星漢堡店，又被譽為美國No.1的神級漢堡，在全球多個地方都設有分店。它們的漢堡以100%全天然安格斯牛肉製作而成，所有牛隻均以人道方式用素食飼料餵養。而雞肉亦是100%全天然非籠養雞隻，就連薯條也是用真薯仔製造，不含人造成份，難怪吃起來的感覺，真的與其他快餐大有不同，是吃得出來的新鮮食材的味道。

不吃牛的朋友可選擇雞肉堡，或是素食的蘑菇漢堡等。(ig@shakeshack)

在去年知道它登陸香港時，內心興奮了好一陣子，又生怕找不回當初的滋味。幸好那次與香港Shake Shack的初見沒有教我失望，最經典的牛肉漢堡仍是「神級好味」，煎烤至五分熟的牛肉餅配上番茄、生菜、洋蔥、醃黃瓜、芝士和醬料，口感和味道同樣豐富，確是沒有不愛的理由！

不吃牛的朋友可選擇雞肉堡，或是素食的蘑菇漢堡。香港店當然也有鎮店之寶的芝士薯條及奶昔，同樣是keep到如美國吃到的水準，這條過江龍絕對沒有失威。