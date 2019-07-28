女生也有挑戰禁戀慾望　享受出軌、偷食快感　只因愛得年少無知？

Netflix新上架電影《禁忌世代：邂逅（After）》，說書呆子女主角升上大學，愛上壞男孩。外媒宣傳，似Netflix版的《格雷的五十道陰影（Fifty Shades of Grey）》，甚至是帶點《吸血新世紀（Twilight）》的味道。作為一位「25+」的觀眾，比起臉紅心跳，別有一番「感觸」。

《禁忌世代：邂逅（After）》

誠實看後感：「中女」新指標，是當你看青春愛情小品，最後卻是站在「阿媽」的一方

劇情老掉牙，不過一「乖乖女」Tessa（Josephine Langford飾）剛升上大學，事事新鮮，包括愛情。不怕劇透，按常理發展，她必然是遇到跟她個性完全相反的壞男孩Hardin（Hero Fiennes Tiffin飾），互相吸引，乾柴烈火，甚至拋棄本來的男友。

本來的男友是好好先生，剛認識的師兄刺激好玩，該怎樣選？但在這樣的一個故事中，比起臉紅跳，筆者最強烈的觀後感竟是當Tessa媽媽跑到她跟前，提醒：「你一定會傷心。」筆者竟是站在她媽媽的一方，那是「中女」的新指標嗎？

《禁忌世代（After）》改篇自Anna Todd的小說系列，難怪故事似是有頭沒尾。而她也解說，與其說作品是說愛情，不如說是成長、生命。過於青春懵懂的情節，現在看實屬「超齡」，而那種高姿態，不過是因為我們不再沒頭沒腦，也不會一頭裁進去那些錯誤當中。例如，出軌。

《禁忌世代：邂逅（After）》

+ 3 + 2

當我們犯錯的時候 才知道自己是一個怎樣的人

不過，即使劇情是甜膩了點，但當中的魯莽也值得反思，特別在即使劇情陳腔濫調，但也沒有一味把女主角放在受害人位置。電影甫一開始，Tessa電光火石之間便移情別戀，拋棄了曾與自己共度難關的男友，與甚麼都一團糟、總是帶點神秘的Hardin住在一起。電影情節，當然會有愉快結局；至於現實？大抵就如她媽媽所說，傷心是必然結局。

最精彩的一句對白，算是Tessa最後跟本來的男友剖白，而他卻說：「就是當我們犯錯的時候，才更清楚自己是個怎樣的人吧。」而所謂的成長，或許就是不斷認識自己的過程，哪怕是犯錯，哪怕是背叛。現在的「對」，大概要過往很多的「錯」組成。就如村上春樹把背叛寫得十分透徹－要是從頭再來一遍，我們還是會做一樣的事。

時時聽說，男生浪子回頭金不換、男生「玩夠了便安定」，而為何女生就既定一定要作乖乖等待的角色呢？男生女生，年輕便心野，是人性。「撞板」夠多了，自然回頭是岸，那種「心甘命抵」才彌足珍貴，無堅不摧，根本沒有男女之別。

因此，能站在「阿媽」位置這「道德高地」批判這太甜的劇情，大概也是有過了經歷，是一種值得驕傲的「中女」體驗吧。