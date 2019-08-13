【年屆30與其結婚　不如半夜逃脫】安守舒適圈是成熟或缺乏勇氣？

時時聽說，女生三十，必須做點甚麼。結婚也好，置業也好，升職也好，總之怎樣也得有點「成績」。於是，在「25+」以後，我們走得戰戰兢兢，總是有點猶豫，與想像中的「完美」，卻始終有點出入。 《年屆30與其結婚，不如半夜逃脫》是一本粗糙但真誠的書，說兩位女生走到30歲，決定「祼辭」環遊世界。與別的「KOL」不同，風景照佔大半，她們狼狼狽狽，不見錢包與護照，大部份的旅費花在各地的酒吧中。平實可愛，更重要的是說－誰說女生三十，一定要優雅？

（《Eat, Pray, Love》劇照）

30歲，祼辭不可恥

環遊世界是個宏願，光聽已害怕，不禁問：「我怎可浪費積蓄？怎可拋低工作？誰人同行？怎麼可能？」於這書的作者來說，環遊世界卻只是個籍口，主要原因還是想要辭職。

《年屆30與其結婚，不如半夜逃脫》與其說是遊記，不如說是兩位女生的隨筆。不過卻是因為寫得夠平實，她們走過的路與掙扎，大概我們也會遇到／已遇到。例如，她們說辭職這回事。其中一位作者偽善，從小到大都是「乖乖女」，努力讀書，一直做一個中規中矩的人，進了一所「還可以」的公司，做一份「還不錯」的工作，雖然升職，但熱情卻如愛情一般，隨年月而消散，變成日復一日的流水作業，終於身體漸差，總是生病，病因卻總是「太大壓力」。

這樣的情節是不是平實得十分熟悉？我們總為「還可以」而將就，於是，我們總有「祼辭」的衝動，卻沒有「祼辭」的勇氣。辭職既是必然的事，但在結婚與旅行這分岔路上，她選擇了後者，即使前者是更可靠的「擋箭牌」。只因她有一個想法：我無法在安逸的生活中找到安靜。於是，比起「乖乖地」結婚，她相約好友，計畫預算，決定以兩年來環遊世界。

（vidarnm@unsplash）

擁抱錯誤 把錯誤放在陽光下「曬」 才可真正復元

我們總想像成熟女生的旅行要似《Eat, Pray, Love》那樣，到處走走停停，卻不失優雅。可是，書中的兩位女生偽善與帥氣，卻沒有美化旅行這回事，她們不但不優雅，甚至算是非常狼狽。

就在出發前，原本以為是瀟灑地辭職，怎料卻是在離開前犯下了重大錯誤，需要賠償；剛抵埗便學其他背包客一般，隨性地睡機場地板，卻因此而被人偷去了銀包；兩年的旅程還不到十分之一，卻在「朝聖之路」上弄傷了腳，必須分開數天，一個留在旅館休息，一個繼續自己步行。

不過，或許是正在途中，也知道旅途必然會有完結的一天，才會遇強愈強，「兵來將擋，水來土掩」，沒有猶豫，沒有想過放棄。既然開始了，就必然要完成。或許比起美麗的風景，這正正是旅行的意義？她們寫道，即使走得狼狽，也要擁抱錯誤、把錯誤放在陽光下「曬」，因為那樣才可真正復元。

當中有一句非常深刻：「意義不在目的地，而是旅途本身。」

因為既然踏上了旅途，就必然地要完成它，或許這樣的感受，便正正是旅行的意義。

（photoripey/unsplash）

我們都擅長未雨綢繆 何時可以活得「似沒有明天」？

為明天而打拼，似是「成熟」的代名調。兩位30歲女生，在旅行的兩個月後，在一間古巴的酒吧內，與新相識的旅友喝酒跳舞，寫道：「這兒好像唯獨缺少一樣東西，明天。」

她們彷彿「沒有明天」與「沒有我的事」一樣，在雨中跳舞，享受雨水與酒精帶來的快感。

若青春是「有前沒後，打死罷就」；那30歲的「後青春」大概是，在揮霍後總會問：「然後呢？」書本中的拈拾，就留待各位去發掘，至於不少人總擔心：回來後如何找工作呢？如果繼續生活下去？成熟是學會未雨綢繆，長大後便很少可以活得「似沒有明天」，她們後來是好是壞？只能說：兩年之旅，對於數十年的人生，不過很短。