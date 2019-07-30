【步行禪】每日8000步　走路靜心整理生活　用App同時幫助減肥！

很多人素來喜歡散步，喜愛這種不張揚的運動。而近來的香港，更是「全民運動」---馬拉松式的遊行。即使天氣炎炎，大家還是攜老扶幼，每個周末在大行上漫步。 當然，這是表達訴求，但這其實也是一種宣洩。更重要的是，步行原來也可以是一種禪修。

（Takashi Watanabe/unsplash）

「步行禪」：用走路來靜心的生活整理術

平時提到的禪修，大多是靜坐或躺着。而「步行禪」卻是由日本住持大叔塩沼亮潤提出，他更因此著書《步行禪──用走路靜心、紓壓，5分鐘心靈．生活整理術》，解說何謂「步行禪」及如何實行。

歸納書中所言，「步行禪」大概就是結合走路、冥想與靜坐的「禪修運動」。因為，運動一方面能提升體內「快樂荷爾蒙」的分泌；而冥想則可令人「吾日三省吾身」，重新審視自己的生活，從而活得更實在及有意義。因為，塩沼亮潤提出的冥想，便不是隨意浮想聯翩，而是有既定內容－包括反省與感謝。兩節都分別為5至10分鐘，途中不要說話，反復思考自己做得不好，與應要感恩的事上。

他解說，要都市人閒下來靜坐，是不可能的事，但把禪修結合步行，即上班、下班的時候也可以進行，能令人身心舒泰不少。

「Movesum」以食物作單位，粗略地計算出若要消耗某種食品，需要走多少步。（手機截圖）

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計算卡路里的免費App多不勝數，但大多都是只是數字的轉換器，待我精準輸入，便早已胃口大減，甚麼樂趣都沒有了，那又何苦呢？

「Movesum」以食物作單位，粗略地計算出若要消耗某種食品，需要走多少步。例如，一根香蕉便需要約三千步；而差不多是74杯茶，才是一根香蕉的卡路里。而且，它還可以自動計算你每天走路的步數，來計算相應的「食物」。例如，要是你今天吃了漢堡，便要好好考慮閒逛多一會兒才回家了。

另外，App還有「提醒功能」，時時提醒忙碌的你要多步行，非常有用。