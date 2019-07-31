【從前，有個荷里活】入場前溫習曼森家族殺人案：16刀殺懷孕女星

鬼才導演昆頓・塔倫天奴 (Quentin Tarantino) 執導新作《從前，有個荷里活（Once Upon a Time in Hollywood ）》，卡士強勁，由里安納度・狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及畢比特（Brad Pitt）主演。 電影中不少情節及場面都是向「舊荷里活」致敬，要看得過癮，不如先溫習一下「曼森家族殺人案」。

女星Sharon Tate與丈夫Roman Polanski。（Getty）

曼森家族殺人案－懷孕女星案件遭恐怖邪教組織殺死

要看《從前，有個荷里活》看得過癮，不得不先「溫習」當年轟動一時的「Charles Manson案件」。

《從前，有個荷里活》其實只是創作的故事，背景是1960年代的荷里活，導演塔倫天奴就在與 CinemaCon的訪問中提到，寫這劇本花了五年之久，希望把荷里活很多人遺忘的一面帶給觀眾。雖然如此，但他把不少真實的人物放到故事中，例如以「曼森家族殺人案」作為背景。

就在1969年的8月9日的洛杉磯，法國導演波蘭斯基（Roman Polanski）懷胎8月的妻子莎朗泰特（Sharon Tate）與四位友人在住所慘遭殺害。Polanski因外出拍攝而不在家，五人身中多刀，失血過多而死。Sharon被刺16刀，當中五刀是致命的，去世時只有26歳。五位受害人其實並不認識兇手，原本的目標是先前住在這兒的唱片製作人，而他曾拒絕為曼森錄製唱片。

犯下這恐怖殺人案的，就是「曼森家族（Manson Family）」。這邪教組織約有80多人，在曼森（Charles Manson）的唆使下又犯數宗命案，至少連續殺死9人後才落網。Manson向眾人宣稱自己是救世那穌，吸引大批女性信徒，以毒品與酒精控制他們，更把眾人聚在農場中，生活頹廢縱慾。

Manson熱愛音樂，曾出版專輯，雖然他以宗教的名義殺人，但不少人卻揣測，被害人其實大多都是在音樂事業上拒絕幫助他的人。

（《從前，有個荷里活》劇照）

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里安、畢比特的角色都是真實人物？

電影中多個角色取自真實人物，如剛才提到的曼森，Sharon Tate、Charles Manson等等，至於主角Rick Dalton（Leonardo DiCaprio飾）與 Cliff Booth (Brad Pitt飾)呢？

他倆飾演過氣演員，前者是主角，後者是「替身」。在電影中，他們是Sharon Tate的鄰居，至於Tarantino如何把他們放到當年的恐怖殺人事件中，卻又能加荷里活風光不再之感，驚嚇之餘又不失恐怖，便留待各位發掘了。

＊其他相關角色「對照表」：