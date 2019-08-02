雪莉首次為凸點解畫　IG掀 #bodypositive熱潮　懂得愛自己的身體

相比男性，女生在社會中的行為、穿着均要更大方得體，如果衣着稍為少布一點，便會有引來一些不禮貌的言論，直指「淫蕩」，甚至辱罵為性工作者等。 韓國女星雪莉曾因「不穿胸圍」引來韓國網民負評，數年間她也沒有為此正面回應，早前在節目中終於發聲了。

雪莉最新綜藝節目《惡評之夜》。（jelly_jilli@instagram）

韓國電視台JTBC最新節目《惡評之夜》邀請了極具爭議話題的前韓國團體f(x)成員雪莉為主持，節目中，來賓要讀出並回應網民的一些惡意評論。對於雪莉，「不穿胸圍」便是她最大話題。

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不穿胸圍 = 不守婦道？

現年25歲的雪莉從童星出身，外貌清純，言行溫文，一直有「國民妹妹」之稱，直到她退團後，形象180度改變，一改過往清純風格，經常在Instagram發布「凸點照」，行為又非常瘋癲，她更曾飲醉酒直播，自摸上圍，讓網民非常驚訝，負評如潮。

在《惡評之夜》中，雪莉首次公開對自己不穿胸圍一事，她認為是沒有問題，她也指穿內衣有害健康，因為胸圍的鋼圈令女生身體引起某些不好反應，而且穿着胸圍時感到不舒服，反而不穿時，舒服又好看，又覺得內衣就是裝飾品，可穿可不穿。面對有人質疑「不穿胸圍」是否想引起注意，雪莉指：「我第一次上載照片時聽到了很多譴責，遇到這種事，我可以選擇逃避，但我沒有逃避是希望打破固有思維、偏見，甚至令大家認為『這根本沒什麼』！」

外國名模Kendall Jenner也是「No Bra」代表。（kendalljenner@instagram）

在亞洲地區，對於穿不穿胸圍很容易成為焦點，反之，在歐洲不少名人都有不穿內衣的習慣，網民甚少有惡評，更大讚對方身材好。衣着是個人的自由，別老事對人評頭品足，女生應該學懂愛惜自己的身體。

在外國近年也興起「#bodypositive」，讓女性愛自己的身體，接受自己的不完美。Victoria's Secret Angels一向都是各模特兒「爭奪之位」，用盡渾身解數，展示身材的完美成為一員。當人人認為天使一定是完美時，其中首位菲律賓女模 Kelsey Merritt竟在Instagram分別以一張自己的橙皮紋照道：「Stretch marks are sexy. Say it with me」

Kelsey Merritt在Instagram分別一張自己的橙皮紋照道：「Stretch marks are sexy. Say it with me」（kelseymerritt@instagram）

橙皮紋的形成全因身體形態急速轉變，不論肥人或瘦人，都有機會出現在身體上，在人人都想修飾「不完美」時，Kelsey一反常態，展示身體「不完美」，引來一致好評，10萬人讚好照片。

新一代的女生，不應再為自己身材的不完美或別人的說話而埋藏自己，應懂得愛自己的身體。