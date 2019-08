雪莉首次為凸點解畫　IG掀 #bodypositive熱潮　懂得愛自己的身體

相比男性,女生在社會中的行為、穿着均要更大方得體,如果衣着稍為少布一點,便會有引來一些不禮貌的言論,直指「淫蕩」,甚至辱罵為性工作者等。 韓國女星雪莉曾因「不穿胸圍」引來韓國網民負評,數年間她也沒有為此正面回應,早前在節目中終於發聲了。

雪莉最新綜藝節目《惡評之夜》。(jelly_jilli@instagram)

韓國電視台JTBC最新節目《惡評之夜》邀請了極具爭議話題的前韓國團體f(x)成員雪莉為主持,節目中,來賓要讀出並回應網民的一些惡意評論。對於雪莉,「不穿胸圍」便是她最大話題。

不穿胸圍 = 不守婦道?

現年25歲的雪莉從童星出身,外貌清純,言行溫文,一直有「國民妹妹」之稱,直到她退團後,形象180度改變,一改過往清純風格,經常在Instagram發布「凸點照」,行為又非常瘋癲,她更曾飲醉酒直播,自摸上圍,讓網民非常驚訝,負評如潮。

在《惡評之夜》中,雪莉首次公開對自己不穿胸圍一事,她認為是沒有問題,她也指穿內衣有害健康,因為胸圍的鋼圈令女生身體引起某些不好反應,而且穿着胸圍時感到不舒服,反而不穿時,舒服又好看,又覺得內衣就是裝飾品,可穿可不穿。面對有人質疑「不穿胸圍」是否想引起注意,雪莉指:「我第一次上載照片時聽到了很多譴責,遇到這種事,我可以選擇逃避,但我沒有逃避是希望打破固有思維、偏見,甚至令大家認為『這根本沒什麼』!」

外國名模Kendall Jenner也是「No Bra」代表。(kendalljenner@instagram)

在亞洲地區,對於穿不穿胸圍很容易成為焦點,反之,在歐洲不少名人都有不穿內衣的習慣,網民甚少有惡評,更大讚對方身材好。衣着是個人的自由,別老事對人評頭品足,女生應該學懂愛惜自己的身體。

在外國近年也興起「#bodypositive」,讓女性愛自己的身體,接受自己的不完美。Victoria's Secret Angels一向都是各模特兒「爭奪之位」,用盡渾身解數,展示身材的完美成為一員。當人人認為天使一定是完美時,其中首位菲律賓女模 Kelsey Merritt竟在Instagram分別以一張自己的橙皮紋照道:「Stretch marks are sexy. Say it with me」

Kelsey Merritt在Instagram分別一張自己的橙皮紋照道:「Stretch marks are sexy. Say it with me」(kelseymerritt@instagram)

橙皮紋的形成全因身體形態急速轉變,不論肥人或瘦人,都有機會出現在身體上,在人人都想修飾「不完美」時,Kelsey一反常態,展示身體「不完美」,引來一致好評,10萬人讚好照片。

新一代的女生,不應再為自己身材的不完美或別人的說話而埋藏自己,應懂得愛自己的身體。