【心理測驗】反叛還是傳統？寫一個「X」看穿你是甚麼人

大家在寫字的時候筆劃都是全對的嗎？還是出錯了也懵然不知？原來筆劃寫錯不單止是你忘記了老師教的筆劃，更可反應你的性格。

筆跡專家用一個「X」分析人物性格。（《校閱女孩》劇照）

外國社交平台Twitter用戶@cyanpotato問了一個有趣的問題：「大家是如何寫一個『X』？」他更列舉出8種不同的筆劃，引起了7萬多人留意，轉發次數更高達1萬8人，用戶@sixerssmasey發現美國人大多是G和H的寫法，而英國人則是E和F。

簡單的筆劃不但引起大眾熱烈討論，更令美國女性雜誌《O, The Oprah Magazine》找來筆跡專家Kathi McKnight分析8種不同的筆劃，原來這8種寫法可以看出不同的人物性格，當中寫法G更是最多人選擇，到底是甚麼原因呢？

而你又是如何寫「X」的？

A 從右下向左上，再左下向右上 B 從左下向右上，再右下向左上 C 從右上向左下，再右下向左上 D 從右下向左上，再右上向左下 E 從左上向右下，再左下向右上 F 從左下向右上，再左上向右下 G 從左上向右下，再右上向左下 H 從右上向左下，再左上向右下

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