【朱千雪結婚】岑杏賢接花球　因港姐結緣　從不缺席對方重要時刻

有句發人深省的說話叫：「職場如戰場」，同事之間少不免充滿競爭，甚至暗地「踩住你上位」，即使日夕相對也往往需要小心翼翼相處，再熟也只能是工作上的夥伴，一旦一方離職，更加會因為欠缺共同話題，久而久之減少聯繫。 不過，凡事總有例外。剛剛結婚的朱千雪與好姊妹岑杏賢就引證了「職場上能找到好朋友」的例子，無論是平日百無聊賴的日子還是對方的重要時刻，她們也總在對方身邊。

「2Line黨」成員岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒等也有出席朱千雪於峇里的婚禮。(jenniferjshum@Instagram)

日前，朱千雪於社交平台發佈照片及宣佈自己與男朋友Justin已於8月3日在峇里舉行婚禮，更向傳媒發相分享當日婚禮的細節與成為人妻的喜悅。除兩方的親戚到場見證外，一班好姊妹又怎能缺席這人生大事之一？

拋花球環節則由岑杏賢獲得花球。

比接下花球，更感動的是見證姊妹幸福

「2Line黨」成員岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒等穿上一身Pastel Color連身裙出席，見證朱千雪的幸福開始，而拋花球的環節則由岑杏賢獲得花球，岑杏賢除了因為花球有「將幸福傳遞下去」的寓意而感到開心，其後接受本地媒體訪問時表示有特別感動的原因：「因為係千雪拋給我的花球，特別有意義。嗰一刻又諗，好希望呢個花球永遠都唔好枯萎。」不過，相信比起接下花球，更能牽動情緒的必然是看到好姊妹找到幸福，有個放心的人照顧她餘下的人生。

朱千雪、岑杏賢相識於2012年度香港小姐競選。(Vcg.com)

因港姐結緣，定下友情的開始

朱千雪與岑杏賢相識於2012年度香港小姐競選，當時於訓練期間便被安排了同組，因而變得熟絡起來，更有一種赴湯蹈火的「戰友」情誼。而這份情誼並不是一觸即逝，而是一直延續至今天，不離不棄。當年，朱千雪大熱落敗僅只獲得季軍；而岑杏賢則獲得最上鏡小姐，或許二人共同經歷了由無到有的階段，也同時戰戰兢兢的在娛樂圈起步，一直互相扶持而建立。

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朱千雪與岑杏賢亦不時會在Big Big Channel直播，更開設了一個《心理急救室》直播節目。然而，工作以外，也不時相約出外。無論是對方生日，還是單純相約外出見面，她們大部份時間都會拍下照片，於是二人的社交平台也充斥合照。閨密約會並不如其他朋友一樣，每次都需要找上各種原因才邀約。朱千雪曾於Instagram發佈二人在餐廳的照片，並寫道：「她弄泡芙給我，所以我請她吃雪糕！然後我們再花了一天聊天。」可見，即使是漫無目的下的約會，她們也樂得自在，亦是一種更舒適的生活態度與相處模式。

朱千雪與好姊妹岑杏賢就引證了「職場上能找到好朋友」的例子。(jenniferjshum@Instagram)

總不缺席對方重要時刻

雖然由2015年開始，朱千雪主力把心思都放在讀書上，就連婚後也希望能夠專心完成最後一年法律系課程和相關實習，不過與岑杏賢的閨密情誼並完全沒有因為大家的忙碌而變得生疏。

岑杏賢更在朱千雪身旁默默支持她，更曾遠赴溫哥華探望朱千雪，陪伴她溫習。二人也總不缺席對方的重要時刻，包括相戀、分手、畢業禮、生日，就如早前岑杏賢生日與朱千雪31歲生日時，雙方便聯同「2Line黨」成員湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒為對方慶祝、製造驚喜。朱千雪亦曾在社交平台感謝這班好朋友：「都給她們寵壞了！每年最好的生日禮物，就是朋友給我的時間和愛護。」

二人共同目標：希望老後仍然能一起High Tea！

如今朱千雪成為當中第二個成員最早找到幸福，岑杏賢更為此而費盡心思，希望能送給朱千雪一張又一張由自己親自操刀的甜蜜婚照，也予對方留下一份滿滿的愛與回憶。

同樣工作繁忙的岑杏賢特意抽出了3天時間，到愛爾蘭充當朱千雪的婚照攝影師，見證「最熟悉的人」每一個重要時刻。其後，朱千雪於社交平台表示受對方的行為深深感動：「為了送我們結婚禮物，她特登飛了去愛爾蘭為我們拍照。七年前一起參加香港小姐後我們第一次出trip，今次這輯照片非常有意義，由最好的朋友親自操刀，令愛情和友誼都添加了一份美好的回憶tea。」

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岑杏賢同樣在社交平台發佈朱千雪的婚照時道：「從前有一對女孩叫Jen同Trace，佢哋喺2012年相識亦好快成為好友，有一日Trace公主同Justin王子訂婚，而Trace偷偷地話畀Jen知，仲話希望第時可以一齊成為媽媽入埋同一間醫院，一齊同我哋嘅小朋友慶祝，而我哋嘅下一代都可以成為好朋友，希望我哋將來老咗，仲係一齊食tea。」

每個女生除了希望身旁的戀人陪伴自己一輩子，也同樣希望有個閨密在身邊，一同說說笑、互相埋怨、互相嘲笑，更重要的是一起變老，成為對方小孩的契媽。

幸福，就是這麼簡易。生活再苦再難過，身旁只要有愛、有個好閨密便已足夠。你的身邊也有一位事事為你著想的好閨密嗎？