靠1萬元起家打出名堂　土炮設計硬撼即食時裝文化：一週只睡8小時

時裝設計從來都是「燒錢」的學科和行業，單單是做一季衣服的樣本已經要花費六位數字，所以有人坦言時裝設計是有錢人的「玩意」。而在充斥着廉價「Fast Fashion」的香港，要創立自己的品牌，一開始就要可以虧蝕的本錢。如此「離地」的行業，對很多人而言是天馬行空，即使時裝設計科的畢業生也對本行卻步，浮沉過後，願意留下的也不多。本地時裝設計師冼美玉（Aries ）沒有父幹、基層出身，憑着一份「強悍」，讓她可以繼續發這個「離地」的時裝夢。

Aries在2010年創立自己的品牌，曾經參加過「時裝創業培育計劃」（FIP）。（龔嘉盛攝）

上司同儕眼中的「難搞」女生

初次與Aries見面，她把自己形容為「難搞」的人。「我做任何事都要做到極致。」做事力求完美，該是優點，只是旁人往往不能理解。大專時代，我們正式脫下校服，身處自由、沒有太多規條的環境，有人擱下書本，沉溺於玩樂，務求在進入社會前享受毫無拘束的每一秒。Aries卻微細至如學校的小Project，也要奮身去做，「讀書時期，曾經試過要用聚酯纖維（Polyester）做衫，我不斷研究可以怎樣突破，我用化學品反覆浸泡試驗，最後做成一件流蘇形狀的衣服。」旁人花費數小時隨便完成的功課，她也堅持用盡全力完成，如此「chur」的性格卻讓同組組員喘不過氣來。

在很多人眼中，她是個麻煩人物。（龔嘉盛攝）

不僅如此，她在上司眼中，同樣是「麻煩」人物，大部份時裝設計公司以利潤行先，「左抄右抄」當季流行產品，是必勝法則。她卻偏偏不願，「我自己的設計做得夠好，為何還要抄襲別人？」你可以說她「倔」，但也正正是這份「倔」，那年原本不再取錄香港實習生的法國公司，看到她精心設計的「流蘇」衣服，因而破格取錄她；正因她對着上司的那份「倔」，讓她畢業一年，就敢於嘗試創立自己品牌。

我寧願捱更抵夜，都不願靠關係。 Aries

Aries覺得每一件事也要做到極致。（龔嘉盛攝）

Aries的設計為亞洲人嬌小的身形而設，點擊看更多她的設計：

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曾日踩4份補習暈倒入院為交學費

沒有家底，加上倔強的性格，Aries的路從來都不易走。只是問及她的創業「辛酸史」，卻仿佛有口難言，追問之下，她才直説「我不想打苦情牌」。如此直率的一句卻不令人訝異，聽她把創業過程娓娓道來，幾乎沒有對誰說過「辛苦」二字。選讀時裝設計，自己的選擇也由自己負責，大專時期的學費，全憑雙手賺來，「最癲的時期日踩4份補習，每日如是，1個月後累到暈倒。」學生時代已經月入2、3萬，只為了應付學費和昂貴的設計成本，「我覺得喜歡一樣東西不能只用口說，要用行動證明。」

創立自家品牌時，她只拿着1萬元本金。她不如旁人總是期盼天上有「免費午餐」，找到屬於自己的「白武士」，交際應酬少不免。然而，在行內暱稱是「小辣椒」的Aries，從不靠阿諛奉承爭取各類資助。「別人不選我時，我不會埋怨，我會逼自己再「叻啲」，做到他無辦法不選我。」寧願捱更抵夜想新設計，也不願外出輕輕鬆鬆應酬別人。她憶述最「地獄」的時間是1星期只睡8小時，日以繼夜在工作枱前趕設計，說到底還是倔，卻倔得可愛。

大部份人都只看到時裝設計業光線亮麗的一面，卻看不到設計師背後的辛酸。（龔嘉盛攝）

一句上神枱，完全漠視了我的努力和痛苦。 Aries

不少人覺得時裝設計師的作品只能活在天橋上，但身形嬌小的Aries也能駕馭出獨特感覺：

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最心痛努力被漠視

如此強悍的她，也總有脆弱的時刻，她笑言「我都會喊」。唯有在一直支持自己的丈夫面前，女漢子也終於可以卸下心防，盡情哭訴。品牌創立至今接近10年，在PMQ擁有自己的門市，累積了不少熟客、明星客，以香港本地時裝品牌而言，發展得很穩定。同行、客人都會對她說「你上咗神枱啦」，甚至會暗示她不要再與新晉品牌「爭Funding」。這對Aries而言「難聽過粗口」，仿佛說得她踏入了「收成期」，輕輕鬆鬆就能賺大錢。她的設計主打全香港製造及中性風格，「我覺得衣服不應以性別具分，而是用尺寸。」，無分性別的服裝對本地市場而言是新的衝擊，大眾總要花些時間接受和理解。為此，她下了不少功夫，她形容「正用自己的青春做自己品牌」，訪問當天，她自言7點才睡，10點又要起身工作。

如果把這種生活形容為「上神枱」，着實也是不公。