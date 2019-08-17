最近社會上出現了不同顏色的「派別」，更對顏色上設有既定立場，甚至有人說「沒有藍黃之別，只有黑白之分」。

無論你偏好什麼顏色，有否想過選錯隨時「誤終身」？說的是不少外國公司，聘請新人的時候也會用4種顏色的心理測驗，去了解你大概是甚麼性格。準備好接受挑戰沒有？