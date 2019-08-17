撰文：林珈希
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最近社會上出現了不同顏色的「派別」，更對顏色上設有既定立場，甚至有人說「沒有藍黃之別，只有黑白之分」。
無論你偏好什麼顏色，有否想過選錯隨時「誤終身」？說的是不少外國公司，聘請新人的時候也會用4種顏色的心理測驗，去了解你大概是甚麼性格。準備好接受挑戰沒有？
離職場上，不少同事都會先透過星座、心理測驗等了解一個不熟悉的人。（《我們與惡的距》劇照）
踏入社會後，有否發現不少同事會先問問對方是甚麼星座？因為大家相信透過星座可以大概了解一個人的性格和處事態度等。有一個由外國引入的新性格分析系統「四色人格」非常流行，外國公司會透過心理測驗去了解一個員工的性格、處事態度、危機應變能力，甚至會因你選擇的顏色而調派到不同組別，希望會有更好的合作，提高工作效率。莫永祥的《生活成功學－－4色人格》有詳細分析這心理測驗，指「四色人格」比九型人格更快、更準了解他人性格。
除了供上司參考，對自身也有幫助。大家可以透過選取的顏色去了解自己為甚麼有如此的行為，同時去明白別人的想法。
4種顏色中，你會選甚麼顏色代表自己？
A 黃色
B 紅色
C 綠色
D 藍色
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資料來源：Knoji