養生都要Be Water　中女三寶：手繪保溫瓶撇去老套味｜My Choice

話說，女生手袋會隨年齡增長而愈來愈大，兩袖清風的瀟灑對於筆者來說非常奢侈，只因隨身物品也愈來愈多，其中一樣說是保溫瓶。

隨身的「必須品」也就愈來愈多，件件「保命」：電風扇是不能缺的，解救煩躁；隔音耳機免了日常中不想聽到的聲音；至於暖水壺，當然是「中女」對於暖水的迷信。（許芷婷攝）

隨身物品愈來愈多 是「中女」警號？

記得在數年前，一班好友到蘭桂坊吃飯喝酒，有位朋友身子特別弱，時時被我們笑是「藥煲」。在席間，她無端在手袋中拿出保溫瓶，呷了一口暖水。然後，「蘭桂坊清泉」便取代了「藥煲」這名字。

想不到數年後，我們也終究追上了這位「走得太前」的朋友。手袋愈來愈大，隨身的「必須品」也就愈來愈多，件件「保命」：電風扇是不能缺的，解救煩躁；隔音耳機免了日常中不想聽到的聲音；至於暖水壺，當然是「中女」對於暖水的迷信。

（許芷婷攝）

Thermo Mug「不老土」地養生 手繪真空保溫瓶

當你心中充斥着對暖水的渴望，卻又怕自己太「老套」時，日本品牌Thermo Mug推出「My Original Tumbler」期間限定，客人可以設計獨一無二的Umbrella Bottle。顧客可先在白紙上描繪好圖案和字句，店員收集手繪圖後會被送往日本總公司打印在把空白的瓶身上，製作獨一無二的「中女恩物」，送禮自用，一樣可愛。

而Thermo Mug就是想要撇去老土味道，即使想要「養生」喝暖水，也可以不減時尚。是次推廣的Umbrella Bottle較為修長，品牌另外也有其他的款式，較為適合放在手袋。

Thermo Mug推出「My Original Tumbler」期間限定，客人可製作獨一無二的保溫瓶，店內同時有售其他容量的Thermo Mug。（許芷婷攝）

Thermo mug x K11 Design Store “My Original Tumblr” 期間限定店

日期：2019年8月1日至31日

營業時間：10am – 10pm

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 1樓110－111店K11 Design Store