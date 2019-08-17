【土瓜灣良心小店】$33歎梳乎厘班戟 　隱世串燒店質素媲美居酒屋

近年土瓜灣成為內地旅行團必到之地，區內藥房、團餐茶樓林立，但作為香港人，又了解這個社區嗎？ 從前跟朋友提起土瓜灣，大部份都會反問「最近喺咩地鐵站？」，直至沙中線大興土木，區外人才慢慢了解這個一直沒有地鐵直達的小社區，發展商的爪牙也悄悄延伸到此。今日（8月17日）無論你因何原因來到這小社區，不妨發掘一下小店的美好。

新式樓盤的夾縫中，老舊的唐樓仍在，在這個新舊交替的時刻，你仍可在土瓜灣找到一點老香港的痕跡。沒有大型商場的競爭，小店還可在窄巷找到生存空間，這個週末，不妨走進土瓜灣，發掘一下連鎖店以外的美好。

即叫即製小食店研4式魚蛋

如果要選最能代表香港的小食，咖喱魚蛋一定榜上有名，這間開業兩個月的「肥媽小食店」卻把這款經典小食「玩」得出神入化。平時魚蛋只有「辣」或「不辣」，這裏卻有紅咖喱、青咖喱、四川麻辣和秘製咖喱4種口味，全部自己調劑，誠意十足，老闆坦言未來也會慢慢加入其它新口味。店內小食種類不花巧，口味很「本土」，腸粉、鹵水雞翼、雞髀、炸物小食，卻也用心製作，盡量保持食材新鮮。「腸粉選用本地麻醬，每次只蒸4份，以免變得乾身。鹵水雞翼和雞髀滷至9成就放到雪櫃，待有客人落單才再次滾起鹵水浸熱，肉質就不會變得乾柴。」除了食物新鮮，小店最大賣點就是人情味，不時「篤」多一粒新口味魚蛋給街坊試吃，雞髀不夠大隻又會補上一隻雞翼。而在過去兩個月反對修例的遊行集會中，老闆也多次捐出不同物質，「這個時期，香港人更加要守望相助。」

現時魚蛋設有4種口味。（周咏詩攝）

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肥媽小食店 地址：紅磡馬頭圍道216號地下 營業時間：7:00am-9:00pm 逢星期日休息

平民價享用酒店級甜品

這間甜品店從90呎外賣小店搬到有堂食座位的店舖，全憑酒店廚師出身的老闆，認真製作食物的態度。 店內主打雞蛋仔、窩夫、日式班戟、蜜糖吐司等甜品，雞蛋仔用上黃糖製作，口味不甜膩，有紅莓、提子、咖喱肉鬆等甜咸餡料選擇。豆腐花蜜糖吐司做得最出色，香脆的多士表面配上半溶焦糖，加上軟滑的豆腐花，可以中和蜜糖的甜膩。平日梳乎厘班戟動輒也要7、80元一份，這裏只需$33，班戟不如坊間般充滿空氣感，反而是介乎於蛋糕與日式班戟之間的鬆軟質感，最推介焦糖香蕉朱古力口味。新店還加入其它酒店常見甜品，如法式焦糖燉蛋、心太軟等，大家不妨一試。

日式班戟是店內招牌。（IG@tim.tim.mei）

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甜甜味 地址：土瓜灣馬頭角道51號C舖 營業時間：3:00pm-11:00pm

超抵食$35五餸車仔麵

這間隱藏在橫街一角的隱世車仔麵店，開業多年，是不少土瓜灣街坊的飯堂，現由二代年輕老闆接手經營。環境雖簡陋，但出品絕對可以搭救。餸菜大概有三十多款，經典車仔麵餸齊備，豬皮爽口入味，牛腩和豬腸使用新鮮貨，燜得軟嫩，蘿蔔爽甜，還有鳳爪、冬菇、雲吞也是店內招牌。每晚附上腩汁和咖喱汁，咖喱口味偏甜不算辣。五餸車仔麵才$35，彷如時光倒流的價錢，還奉送豆漿，難怪店內人流絡繹不絕。

開利小食店 地址：土瓜灣銀漢街21-39號地下D鋪 營業時間：7:30am-8:00pm

Chill住食串燒飲啤酒

在土瓜灣散完一整天步，不妨以這間串燒店作結，雖然是街邊串燒店，但食物質素很高。小店必點紐西蘭肉眼牛扒，肉質嫩滑。四川麻辣雞翼使用自家醃料，客人下單才生燒，並非如坊間串燒店般燒至半熟再加熱，皮脆肉嫩，十分惹味。另一推介是雞泡魚乾，味道與在日本居酒屋嚐到的難分高下，下酒一流。茄子軟滑且份量十足，加上自家調配蒜蓉，也是必點之選。店內還有炸生煎包、醉豬手等特色食物，坊間少見值得一試。店內設有生啤，適合三五知己歡聚。

（周咏詩攝）

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