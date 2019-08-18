新海誠《天氣之子》三大彩蛋暗藏你的名字角色 　日網民看足52次

《你的名字》、《言葉之庭》導演新海誠新作《天氣之子》，終在8月8日在香港上映。相隔《你的名字。》三年後的一部動畫電影，不少觀眾看完後都覺得意猶未盡，覺得故事要斷未斷似的。有日本網民分享，為此他竟看了52次！ 事關電影內彩蛋處處，一不留神就錯過了重要線索。用不着大費周章，以下為你解構新海誠在《天氣之子》中埋下的三大「彩蛋」。

似《你的名字》，新海誠故事總有點奇幻色彩，高校學生與不可思議的力量，總是少不了的。故事講述，少年帆高離家出走，來到東京，在《神秘學雜誌》寫稿維生。連日來東京卻不斷下着滂沱大雨，直到他遇到少女陽菜，每當她說：「現在開始天晴了！」便會停雨。原來，陽菜有一股力量，可令天空放晴。

故事大概就這樣，卻有一些細節，令觀眾摸不着頭腦，以下為你解構：

（《天氣之子》劇照）

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（內含劇透）

須賀打開窗讓雨水沖進屋內 新海誠寓意「廢中」覺醒？

其中一幕，相信香港的觀眾都特別深刻，就是編採社老闆須賀先生說：「如果犧牲一個人就可換回好天氣，我歡迎之極。」卻在最後關頭，打開窗讓積水沖入屋。

然而，現在已是「廢中」的須賀年少時也曾離家出走，妻子去世後便一直渾渾噩噩地生活。帆高救了陽菜後，他想了想，打開窗讓積水冲入工作室。然而，有不少觀眾認為這是寓意他把過去沖走，如妻子的字條、女兒兒時的玩具。他曾慨嘆：「人年紀大了，就不懂改變重要事的順序。」而他這舉動就是象徵了他放開過去，亦由反對帆高轉為支持。

（《天氣之子》劇照）

帆高在讀村上春樹翻譯的《麥田捕手》 寓意「青年願意偉大地死去，大人願意卑微地活着」？

細心的觀眾，應該留意到帆高在網吧中正在讀《麥田捕手（Catcher in the Rye）》，是村上春樹翻譯的版本。小說講述16 歲少年Holden被學校開除後到紐約遊蕩的兩個晝夜，如何逃出虛僞的成人世界，去尋求純潔和真理。Holden與帆高的遭遇相似，於是《麥田捕手》的金句：「一個未成熟的人(即青年)的特徵，是他願意為某種原因偉大地死去；一個成熟男子(即大人)的特徵，是他願意為某種原因謙卑地活著。」便被視為電影的重點之一。

（《天氣之子》劇照）

帆高巧遇《你的名字。》主角？

會看《天氣之子》的你們，相信或多或少被《你的名字。》吸引，對主角宮水三葉和立花瀧並不陌生。有趣的是，他們也出現在《天氣之子》中，「巧遇」男女主角。

立花瀧就曾出現在陽菜與帆高的客人立花婆婆的家中，而三葉則出現在帆高買戒指的手飾店中，鏡中先反映她的名牌，接着便是她頭上的紅色絲帶。關心《你的名字。》兩位主角去向的朋友，相信會感到一陣小確幸。