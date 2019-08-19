具惠善安宰賢離婚：為何分手關頭絕不應求對方留下？｜男共女的事

韓版《花樣男子》女主角具惠善與小2歲的男演員安宰賢在結婚3年後，本月18日在Instagram上指丈夫提出離婚，並公開二人對話。及後二人所屬的經理人公司公開二人協議離婚的消息。

（《新婚日記》劇照）

在已刪除的貼文中，具惠善曾上載一張由安宰賢為她親手寫的「我愛你具惠善，我愛你具惠善」的紙條，而她則寫道丈夫因為倦怠期而變心，而她卻想要守護家庭。

從來愛情來來去去，娛樂圈內外也沒有分別，一紙婚書沒有改變它的本質。然而，煩惱的不是它來了又去，而是二人從來很難同步。在那錯摸中，為何乞求與挽留沒有用？

（kookoo900@instagram）

別迷信長相廝守 去或留不過一道數學題

若然是對方提出分手，定會覺心頭缺了一塊，認定那是最大損失，不知要如何活下去。在分開的頭數天，定會有這樣的感覺，那些在一起時候的懷疑與傷心，全部拋諸腦後，堅信凡是失去的都是美麗的。於是，這樣的心態，半誘半騙，要我們死命抱着對方雙腳，哪怕他千瘡百孔，也把他當成是世上至寶。

單說一句：「放手吧。」沒有一個局中人會覺得中聽，那便說些有科學根據的。心理學家David Ludden就在《今日心理學》中指出，其實愛情沒有我們想像中浪漫，「捨不得」或許只是一道「數學題」。他指出，即使一個人想要離開，但最後他／她的去留，不過「五大因素」－在關係中的滿足、在感情中投資了多少，如時間長短、其他選擇的質素、對方的投入情度、你有多想達到對方的要求等等。環環緊扣，才會決定對方去留。而他指出，有些人不離不棄，不是因為不想離開，有些是因為投放的時間太長、或不想令對方失望。

既然長相廝守，與愛不愛沒有關係；那離開也不一定要令我們死去活來。

（《新婚日記》劇照）

+ 8 + 7 + 6

乞求對方垂青的時候 在對方眼中的價值便會愈低

在婚姻及兩性關係網站Marriage Recovery中，關係顧問Chris Seiter就寫道，要是我們乞求對方留下，很有可能會弄巧反拙。

Chris以他的經驗之談分享，指出當他／她要離開的時候，跟他說大道理沒有用，因為當刻他只想逃離現場－有你的現場。而再多的乞求與說教，都只會加強他這個慾望。他建議，最聰明的方法就是由他去，會回來的終究會回來，不回來的話，起碼賺了尊嚴。

另外，心理學家Suzanne也提醒，當一個人愈是不斷乞求對方垂青的時候，在對方眼中的價值便會愈低。她建議即使情緒不能自已，但做甚麼與不做甚麼，卻是可以控制。求之不得時，應先冷靜下來，不要做一些日後會後悔的事。因此，有時候瀟灑不是一種態度，而是必需的自救方法。

資料來源：Psychology Today, Marriage Recovery