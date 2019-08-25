朴敏英Jessica遊西班牙　大曬度假風泳衣照　女神級旅行照這樣拍

正值盛夏，不少女生都會約埋閨密到外地走走，放鬆一下，看看世界。對於藝人來說，雖可以經常到外地工作，但通常絕少時間可以到處逛逛，而剛拍畢《她的私生活》的韓國女星朴敏英終於可以休息一下，她更遠赴西班牙旅遊，拍了不少美照，而眼利的粉絲更發現攝影師是女星Jessica（鄭秀妍）！ 一個影視，一個歌唱的，為甚麼會走在一起呢？原來朴敏英與Jessica是圈中的她閨密，所以一點也不出奇。不如看看她們到了西班牙哪裡？

朴敏英與Jessica是圈中出名的好友，不時會相約聚餐。（Sy_Jessica@微博）

朴敏英與Jessica是圈中的好友，雖然二人的範疇不同，一個主力演戲，一個主力唱歌，但年紀相約，二人又同樣是在美國長大的韓國人，同聲同氣，早在她們出道前已經認識，當時朴敏英還是個大學生，Jessica 則是個高中生。

朴敏英曾說過平時工作繁忙，沒時間見面，但是每次只要聚會都會發生可愛的事情，在社交媒體上也不難發現彼此的蹤影。

最近，朴敏英與Jessica不約而同分享同一個背景的度假美照，透過朴敏英的Instagram便得知二人是到了西班牙的外島。一向感情要好的她們已經不是第一次相伴外遊，她們曾一同到泰國布吉、日本北海道，雖然沒有同框的超唯美閨密照，但作為女生都明白，要找到一個志同道合，又可以容忍彼此習慣的「旅伴」並不容易，多少女生因旅行而吵架，甚至做不成朋友，所以朴敏英與Jessica的友誼真是讓人羨慕。

朴敏英身穿了一件墨綠色露肩泳衣，當然要適當地展露一下。（rachel_mypark @instagram）

Jessica則穿了一件黑色單肩泳衣配黑色短褲。（jessica.syj@instagram）

Mallorca España

Mallorca España位於西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands），擁有超過10個以上美麗的海灘，水清沙幼，每個旅客都為了享受陽光與海灘，離巴塞隆拿50分鐘航程，是知名的度假聖地。另外，島上治安佳環境整潔，而且有不少特色古城、著名石灰岩地，而且消費水平不高。

朴敏英當日站身穿粉膚色蕾絲洋裝，坐在圍牆上拍照。（rachel_mypark @instagram）

Castillo de Capdepera

Castillo de Capdeperaa同是在西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）的一個城堡，該區是西地中海著名的群島之一。城市曾經被羅馬帝國、拜占庭帝國、阿拉伯人及英國統治，因而充滿不同古歐洲哥德式風格的歷史古蹟，而朴敏英與Jessica探訪的城堡是14世紀的建築，站在城堡高處可以一覽整個Capdepera城，是旅客必到景點之一，下次到西班牙不妨跟着朴敏英與Jessica的行程走走。

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