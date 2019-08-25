【拖延症】貪戀最後一秒完成快感？自以為聰明　不過高估自身能力

做一個達標的「Deadline Fighter」，總有種難以言喻的快感吧。

記得一次，樂器考試，遲遲未有練習，直到考試前，樂譜只記了一半。結果當然只能彈到一半，記不起接下來的曲子了，於是即席創作，只諳西樂的老師還大讚彈得好，那是筆者初嘗「拖延症」的甜頭，那快感與沾沾自喜，前所未有。不過，往後的日子，當然苦多於甜。

筆者雖然一直不喜歡工具書，但散文、詩與小說，抒情解憂，又何嘗不是工具呢？是次推介《拖延心理學（PROCRASTINATION：Why You Do It, What You Do About It Now）》，解構「拖延症」的心理，或都是源自內心的恐懼？

想知道自己有沒有「拖延症」，點撃看你有沒有以下想法==>

+ 8 + 7 + 6

拖延症其實是「不適應」的完美主義者？

會犯拖延的我們都知道，時時會有一種莫名其妙的拉扯，令我們遲遲不展開工作，卻不明所以。

是懶散或缺乏動力，千萬個理由，怎都與「完美主義者」扯不上關係。然而，這書卻大膽地指出，拖延者其實是「適應不良」的完美主義者。做事一向「半桶水」，有時甚至做不完，又怎會是完美主義者呢？書中指出，心理學家認為有兩種完美主義者，一種是「適應型」，另一種則是「適應不良型」。「適應型」就是我們普遍認知的那種，事事力求完美；後者則是對自我要求很高，但是對自己感到失望，要求的標準與對個人表現的看法有落差，因此時時沮喪與失望。

「適應不良型」的完美主義者對犯錯十分在意，然而心理學家卻指出，高成就的人通常都不是倔強的完美主義者，而是會接受自己的失敗。當對自己有太多不設實際的期許與目標，完美主義便成了一個問題，導致人拖延。

（Avel Chuklanov/unsplash）

拖延者都是「自大鬼」 自以為聰明絕頂？

還記得從前讀書時候，總有那麼一兩位同學，明明是挑燈夜讀，卻偏要跟人說自己從沒溫習，然後成績又是出奇地好？

我們都也曾幻想、期許自己是天才，不廢吹灰之力便能做出驚人成績，但世上可有那麼多天才？因此，拖延的另外一個重大原因，就是我們享受那匆匆完成的快感，寧可永遠停在「我還沒有盡力」的「Comfort Zone」內，也決接受不了自己盡力了，但還是失敗那沮喪。

拖延者會把能力與自我價值掛勾，即一份工作做不好，也會立即自我批判，貶低自身的價值。他期待無論遇到甚麼問題，都能立即解決，可是當要付出努力的時候，便會逃避，因為在他們眼中，優秀應該也是不廢吹灰之力的。因此，久而久之，他們便會因為自以為聰明絕頂而變得無知、一事無成。

至於怎樣解決？便留待各位在書中發掘。

參考資料：《拖延心理學》