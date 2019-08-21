和阿怡（化名）的訪問約在咖啡室，她說許久沒有坐下來好好吃飯。反修例的遊行、集會填滿了不少香港人的時間表，她和很多年輕人一樣，發了一個接近兩個月、看不到終點的夢。

縱然大學畢業生不再是天之驕子，一張「沙紙」仍是不少工作的入場券，剛大學畢業的阿怡，談不上前途無限，卻至少能選擇打份安穩工作。一場社會運動，卻打亂了她的節奏。畢了業數月，仍然只做兼職或Freelance工作，「還未開始找全職，因為想投入更多時間到這場運動。」為了參與遊行集會甚至試過「射波」，最緊絀的日子一個月只有$1500收入。即使顧慮很多，在「和理非」和「勇武」之間，她還是選擇戴上眼罩、頭盔、「豬嘴」走上前線。

6月9日包圍立法會當晚，阿怡身上沒有任何裝備。（黃寶瑩攝）

6月9日，民陣公佈有100萬人參與反修例遊行，不少人覺得這天是反修例運動的起點。阿怡坦言自己早在4月已經留意逃犯條例的動向，當時就開始參加各種遊行，「一開始站出來，因為覺得條例真的有問題。」6月9日遊行結束後，政府發出聲明堅拒撤回修例，群眾包圍立法會。身形纖瘦，嬌小的阿怡當時站在第一排，換來了之後地獄般的數天，「那時我只戴住普通口罩，全身都被噴上胡椒噴霧，我連眼睛都睜不開，只記得後來有人把我抬到後排。」往後數日，她全身刺痛，不能洗澡，一碰水就會痛。那種痛楚沒有嚇怕了她，「我之後幾乎全部回合都有出現。」

催淚彈尚可用豬嘴擋住，最難熬的是不安、恐懼來襲。（黃寶瑩攝）

她不僅僅是出現，不時走到最前線，以瘦弱的身軀面對全副武裝的警察。每個周末的夜晚，香港的某街角總會瀰漫催淚煙，連路過市民也被殃及，作為前線示威者的阿怡自然需要「Full Gear」上陣，身體沒有受傷，情緒也難免受到波及。幸而是阿怡父母與自己政見相同，成為她最強的後盾。

只是為人父母，看女兒走到前線，最常想到的問題就是「會唔會被拉？」，想到日後要在不見天日的地方花費十年光陰，阿怡坦言曾經恐懼過。「衝擊完立法會後的那段時間最驚，很怕有鏡頭會拍到自己。」每晚躺回床上，閉上眼，連睡夢中也是不斷重現催淚彈瀰漫的畫面。當知悉朋友被捕，她在街上大哭停不了。緊繃的情緒，要找個出口，阿怡買機票飛到台灣，只想暫時「避一避」。但她也苦笑道，「只要當地人知道你是香港人，又自然會問及香港的情況。」她，始終與香港脫不了關係，沉澱一下情緒，又回到香港。

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8月4日晚上的凌晨時分，市民包圍天水圍警署，有女性下半身走光，露出內褲。女事主及後憶述情況，當時更被斥「臭X」。當初站出來的人是因為反修例，後來再漸漸發展出對警權過大的不滿，任何性別的示威者都有可能在被捕過程中遭受種種性暴力，包括言語上的侮辱、私人部位受到侵犯等，試圖讓示威者難堪。阿怡自言不是女性主義者，但仍認同這些舉止會讓人留下「長遠的心靈傷害」。「不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人」是警察入職時的誓詞，然而，阿怡卻直言經過兩個月的運動，「現在每次外出見到警察，我都會心跳加速，總覺得生命受到威脅。」

女性在社運現場受到不同性暴力。（01港聞/呂諾君攝）

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即便如此，問及阿怡之後會否避忌或退後一點，她依然堅決搖頭。「其實早已經回不去了。」從前與普通年輕女生無異，喜歡化妝扮靚、穿背心熱褲，但如今每次遊行示威只能T恤、長褲上陣，訪問當天穿上背心熱褲已是近來難得。看到身邊朋友仍若無其事地談論化妝護膚品，彷如活在平行時空時，自言火爆的她會把對方大罵一頓，「連藍絲都會關心政治啦！」，甚至氣得把對方封鎖。

在這個紛亂的世代，早已沒有假期相約朋友外出、與伴侶拍拖這種悠閒節目，甚至因為政見不同而與身邊人關係破裂。阿怡每次外出吃飯，都忍不住跟身邊人說「呢餐可能係我哋最後一餐」，說畢，又陷入沉默。背包中永遠放着黑衣、眼罩、頭盔、「豬嘴」，年輕的肩膀上，早已背負沉重的包袱。