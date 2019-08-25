【理想國】香港版《黑鏡》：女生當兵大錯特錯　絕不能開花結果？

ViuTV劇集《理想國》，一小時一集，獨立成篇，13集便是13個故事，探討社會議題與科技，十足「港版」《黑鏡（Black Mirror）》。 故事「貼地貼心」，不論是小孩自殺、土地問題、還是男女間的你追我逐，都是有血有肉的香港故事。

13個議題，13種大膽假設，13個理想國度，就留待各位發掘。反倒是第二集中的《愛的替身》，情節引來很大迴響，值得一說。

（內含劇透）

《愛的替身》 －男生求之不得，總找個水泡替代？

似《黑鏡》，每集總有些科幻原素，假設：「要是有這樣的發明，能解決我們當前的問題嗎？」《愛的替身》 不說當下社會上的是非黑白，反倒說些穿越百年的千古難題－男女間的你追我逐。

在《愛的替身》 中，單身Uber司機（駱振偉飾）仰慕個性歌手Rachel（吳海昕飾），一次拾到一副AR眼鏡，只要戴上，身邊的人都會變成Rachel的模樣。男主角於是天天戴上眼鏡，與仰慕自己的女生約會，在纏綿之際卻遭女生發現，於是她最後傷心、憤然離去；於是他找來性工作者（萬斯敏飾），以錢買來溫柔時光。

觀眾大罵那男生是賤男，對仰慕他的女生實在不公平，與欺騙他人無疑。但筆者不解，我們不也都是這樣的嗎？愛情之中，或多或少都是因為「需要」。「需要」之時，恰恰他／她出現在跟前，便順理成章地愛上。劇集之中，以高科技AR眼鏡把眼前人變成夢中情人；至於現實，我們根本不需要這樣的技術，因為寂寞，眼睛自然會「將就」，欺哄自己不是難事。

俗一點地說，其實不止男生，我們求之不得，都會找「水泡」來替代；文雅一點，可以說成：「我們誰人不是活在別人的夢中呢？」十足希治閣《迷魂記》的韻味。

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女生「當兵」 一定不能開花結果？

在劇集中，司機身邊一直有位爽直女生，處處體貼，他卻愛理不理，最後甚至利用她的感情。於是這老掉牙的問題，還是有很多人要發問：「女生『當兵』，是不是定不能開花結果？」

聽到這樣的問題，就會令人氣憤，都甚麼時候了，為何喜歡一個人，還要計較自身是女兒身，所以有些事情定不能做？要是喜歡一個人，付出大概是種需要，不由自己；而臨床心理學博士Goali Saedi Bocci就在《今日心理學》中寫道，社會上太多規矩，叫自己走前後退都不對，她覺得其所實沒有所謂應該不應該，找個值得付出的對象就可以了。

參考資料：今日心理學