【Move on】坦白接受上天沒有照顧你　學會放過自己就足夠

一次錯誤抉擇，後悔、執著、難受，如何釋懷並Let it go？

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後悔，因為幻想總是美好的。（作者提供）

1、後悔，因為幻想總是美好的

作出抉擇後，事情已成定局，你永遠沒機會知道分岔路另一邊的風景是怎樣。正因為無可能知道，就可以沉醉在終極無限幻想之中，編寫美好卻沒可能成真的劇本：如果我當時怎樣怎樣，我現在就一定會怎樣怎樣。

娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆硃砂痣。 張愛玲

哪朵玫瑰最「美好」？就是你沒有選的那朵。

你的另一選擇，是否真的會如你想像般好得多呢？如果是，那又為什麼當時你沒有下意識選擇它？還是只因你最終沒有選上，才會無限腦補它的「好」呢？如果兩者其實差不遠，那麼事情就取決於你選擇後的行動，而不是選擇本身。

執著，因為總想着那一刻的失誤。（作者提供）

2、執着，因為總想着那一刻的失誤

我相信人作出的任何決定或選擇，都不是當下那刻的偶然，而是「意識與潛意識」造成的。就算有所謂的靈機一觸、第六感或直覺，都是建基於過去一直以來建立的認知和習慣。所以，不要總是怪自己「那一刻」的失誤。要責怪，就該怪你整個人，得分擔整個罪責，而非歸咎於當時一個念頭或決定。

還未出錯的你，當時的認知，最盡也只能到那一步，你不會覺得那樣的決定是錯誤的。你事後醒悟，發現自己做錯，然後陷入後悔。那全是因為你在經歷過後想法改變了，有可能是體會到做「錯」的後果，也可能是意識到事態嚴重、不可挽回，便事後展開深入利弊分析，然後你才會知道當時做錯。換言之，即使真的有時光機能讓你重來，除非你能把現在/未來的腦袋也帶到當時的驅殻中。不然的話，你還是會出作同樣的決定，你還是會再「錯」一次。

難受，因為不知該怪「命運」還是「自己」。（作者提供）

3、難受，因為不知該怪「命運」還是「自己」

認為一時的失誤就是一時的失誤，這是歸因「命運」的態度。認為一刻的失誤是先前一切的「果」，這是歸因「努力」的態度。至於哪種態度更能令人心裏好過點？每人都不一樣，有些人覺得如果歸因於「命運」，命運難受控所以令人沒有安全感，但有人會覺得這就正好，不用思前想後、心理負擔太多，因為反正控制不了；有些人覺得如果歸因於「努力」，那麼付出多少努力是受控的，讓人有更多把握但同樣地負擔和壓力亦會相對大。我個人是相信，對於能否做「對」一件事，「命運」和「努力」兩者並存，而後者居多。

對於能否做「對」一件事，「命運」和「努力」兩者並存，而後者居多。（作者提供）

結語

從錯誤中成長固然重要，但我認為能釋懷、let it go是更重要。畢竟心理關口未過，是不會有心情和幹勁去成長和學習的。再者，不一定所有的錯都有意義，不一定所有的錯都應令人雀躍於「從錯誤中學習」，不是所有的錯都該以盲目的樂觀雞湯面對。有些事情做錯了，除了悲劇就是悲劇。如果能重來，我也萬萬不希望做錯，儘管事後我能學到了些什麼。「做錯事」，可以有教育意義，也可以沒有。有些事，可能注定就是會做錯。接受自己的不完美，也接受上天有時就是沒照顧你。不管是真倒楣還是自己不夠努力，行差踏錯、不如意事，無可避免，學會放過自己，原諒自己，才有辦法move on。

不管是真倒楣還是自己不夠努力，行差踏錯、不如意事，無可避免，學會放過自己，原諒自己，才有辦法move on。（作者提供）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一次錯誤抉擇，後悔、執著、難受，如何釋懷並Let it go？】

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