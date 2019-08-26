生活方式有千百種模樣，除了近年時興的「Slash（斜槓生活）」，有沒有發現身邊多了高呼「單身萬歲」的女生。

（《老公的那個進不來》劇照）

不滿雙重標準 日本女生乾脆不結婚

走到「25+」，即使在這發達時代，也會有不少人關心：「何時成家立室？生小孩要趁年輕！」人生滿是要追與趕的事，就連結婚也是，不免有點可悲。

根據紐約時報的報導，不久以前這情況在日本更為嚴重，年滿25還未有結婚的女生會被稱為「聖誕蛋糕」，揶揄她們是12月25日還是賣不出的過氣節日甜品；但現在的日本，卻不一樣了，「單身」成為一種被女生推崇的生活態度。

只因現在職女生的比例很高，然而在男女在家庭的分工上卻沒跟得上改變。日本的女生在家中就要做家務、照顧小孩與長輩，很多時候在職婦女於是也會被逼放棄自己的事業。

東京上智大學(Sophia University)政治學教授三浦麻裡就在接受訪問時說到：「結婚時，她們要放棄太多自由與獨立。」不滿這種雙重標準，於是很多女生乾脆不結婚。

【關於單身】日本女生有話兒：

（Hanaoka Sanae@Facebook）

+ 5 + 4 + 3

舉行一人婚禮的女人：結了婚便要當媽媽與妻子，而不是自己

不想被婚姻與婚期約束，31歲的花岡早苗於去年為自己舉行一人婚禮，更邀來好友慶祝見證。她現在與兩名室友住在住在東京郊外的一所小房子。寂寞時候便播放自己早前舉行的「婚禮」影片，想想那些愛惜她的朋友。

她堅持單身，也是受到媽媽的影響。回想起童年時候看到媽媽，總是不快樂；後來她在幼稚園當老師，也時時看到一堆媽媽盡力照顧孩子，卻沒有好好照顧自己。她說：「要是我當了媽媽，我就只會成為一個日本社會期望的日本媽媽，而不是我自己。」

資料來源：The New York Times, Nippon