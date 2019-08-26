友人當空中服務員，時時忍不住跟筆者訴苦，說這看似「風流工」，但實在有苦自己知。包括有次在飛機上「廚房」中站着用膳，一大一小乘客走過，小孩問：「為何空姐要吃飯？」 行行皆有苦，只是高空三萬尺之上的，普遍來說都是比較陌生。

根據網站FlyerTalk及筆者身邊朋友的觀察，不少空中服務員列舉出一系列令人為難的問題，你會否也曾是「恐怖乘客」之一？

（Suhyeon Choi/unsplash）

1. 「我可以換位置嗎？」

其實，大多時候，只要是能力所及，空中服務員都會盡量幫忙滿足乘客要求。畢竟，乘客高興，他們工作也高興一點。不過，有關轉換位置這回事，便是真的強人所難了。

要是航班上有空位，乘客可自由轉換同一等級的座位；但要是客滿，而你只因個人喜好，而要求其他乘客因為你轉換位置，根本是不可能的事。因為，空中服務員也沒有權力要其他乘客遷就你。

（《開心直航》劇照）

2.「頭等艙有空位，我可以坐嗎？」

另一個時時遇到的問題，則是乘客看到商務艙及頭等艙有空位，於是便詢問空中服務員：「我能坐到前面嗎？」有些乘客更會偷偷走到前面睡覺，要空姐們尷尬地把他們叫醒。

其實，要在航班上轉換到商務艙及頭等艙，也是可以的，只不過價錢比較昂貴，筆者並不建議。

（《開心直航》劇照）

3.「能幫我把行李搬放到櫃中嗎？」

這大概是最令人頭痛的問題了。其實，不少航空公司也有明確守則，空中服務員沒有職責幫助客人放置行李，那當然，行動不便或老人、小孩等除外。客人不應要求空中服務員幫忙放行李，要是太重，或考慮及早寄艙。

＊更多恐怖乘客的問題，你又有沒有誤踩「地雷」？

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資料來源：Flyer, Showbiz Cheat Sheet