泰王為愛打破87年來的一夫一妻制　37歲新王妃性感曾當軍殊不簡單

泰國王室近日一反傳統，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）不但打破了87年來的一夫一妻制，更發佈了新王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）超過60張的生活照片與40多頁的王室傳記，讓大眾更了解這位剛柔並重的女性。

泰王67 歲生日當天，冊封詩妮娜為貴妃。（泰國王室）

大婚後三個月納妃 王妃生活照流量太高令網站一度停止運作

泰王瓦吉拉隆功於今年五月被正式加冕，同時間冊封蘇提達（Suthida）為王后。泰王曾經歷了三段婚姻，而蘇提達為其第四任妻子。三個月後，於泰王67 歲生日當天，詩妮娜被冊封為貴妃。泰國自1953年開始實行一夫一妻制，故此，冊封詩妮娜此舉便等同承認了已廢除接近一個世紀的一夫多妻制。

從王室公開的王妃生活照中，可看到泰王確是對詩妮娜寵愛有加。而詩妮娜更成為公眾討論的焦點，當她的生活照被發佈後，網民蜂擁瀏覽導致王室網站因負荷過大而一度停止運作。於一系列的照片中，詩妮娜駕駛飛機的英姿正是巾幗不讓鬚眉的印證，她不止外貌出眾，更才識過人，難怪深得泰王喜歡。

按圖看泰王與詩妮娜的甜蜜互動：

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王妃原是皇家侍衞隊少將

詩妮娜年僅34歲，與67 歲的泰王相差33年。年齡上的差距無阻兩人的發展，王室難得展示兩人多張甜密放閃照，泰王與詩妮娜邊抱著寵物狗邊低頭細語，展露出幸福的笑容。詩妮娜擁有護理專科的學士學位，畢業於陸軍護理學校，同時考獲私人飛機架駛執照，更擔任皇家侍衞隊的少將。

詩妮娜她不止外貌出眾，更才識過人。（泰國王室）

在官方發佈的生活照中，除了有詩妮娜與泰王身穿傳統泰國服飾的合影外，更可看到詩妮娜身穿Bra top駕駛小型飛機、穿著迷彩軍服接受射擊練習的訓練照片。詩妮娜既擁有典型的女性魅力，同時兼具帥氣的男性風範，看來繼英國公爵夫人梅根後，王室史上將再添破格一員。

按圖看能文能武的王妃詩妮娜：