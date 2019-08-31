90後回憶 　迪士尼青春劇《Lizzie McGuire》回歸大講中女心事？

Disney宣布青春劇集《Lizzie McGuire》「回歸」，同樣由Hilary Duff主演，將在2020年播出。

（《Lizzie McGuire》劇照）

+ 4 + 3 + 2

《Lizzie McGuire》「回歸」 Hilary Duff由13歲演到30歲

《Lizzie McGuire》是不少90後的集體回憶，在2001年到2004年間在美國迪士尼頻道播出兩季，大受歡迎，捧紅了主演的Hillary Duff，更在2003年推出電影版《The Lizzie McGuire Movie》，講述少女Lizzie的每日冒險。

我們少女不再，當年的Lizzie也一樣。《Lizzie McGuire》開拍「續集」，同樣由Hilary Duff演出，筆者慶幸製作團隊沒有「嘔心」繼續「老少女」的心事，反而是鏡到一轉，當年13歲的Lizzie成了30歲在曼哈頓生活的獨立女生。

那多年後的Lizzie的生活到底如何？Hilary早前在《Good Morning America》的訪問賣關子：「她的生活不錯。她實現了夢想，成為一位室內設計師，也在布魯克林有一個小小的住宅。第一集將會是她與朋友們慶祝30歲生日。在劇集完結前，她會得到一個天大的消息。」

（hilaryduff@instagram）

+ 2

Hilary產女後為演出積極健身 極速回復產前身型

多年後的Lizzie還好嗎？便要有待來年在劇集中揭曉。至於昔日童星，Hilary在劇終後，演出還是不斷，也多方發展事業，擁自己的服裝及香水品牌。

現在已育有兩名子女的她，為了《Lizzie McGuire》的演出努力健身，極速回復產前身型。她不時在Instagram上分享健身日常，更寫道要多謝健身教練與未婚夫的支持與付出。作為少數打破「小時了了」宿命的童星，她的成功最大的主因就是「努力」。在她的健身日常上，我們可見一斑：

資料來源：Insider, FOX NEWS, Vulture