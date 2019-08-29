卸膊上司犯錯要割席？免得罪方丈　不擦鞋、不硬食　一招輕鬆保命

打工仔，無論你幾高級，都總有「上司」高級過你。一般情況，都要跟上司指示去完成工作，但上司都係普通人，當佢落錯決定的時候，你又會唔會照跟指示做？唔想攬炒，又敢唔敢出聲提醒上司？點樣開口先唔會激嬲方丈？

作者：詩寧

【點圖先看】最易「提醒」變「得罪」的說話與情景＝＝＞

上司落錯決定，幾乎每日都在發生，我哋第一樣要諗嘅嘢係明知佢錯，但跟唔跟從？咁就要睇下佢個「錯」有幾大，如果佢叫你做嗰件事係犯法，當然唔做啦，唔好以為「犯法」離你好遠，我朋友阿明，上司叫佢拎幾間公司Quotation但指明要某幾間，阿明細問之下，上司暗示係想益自己朋友間公司，但公司政策一定要拎幾間比較，上司已同其他公司「傾掂數」……咁分分鐘可能構成「圍標」。遇到大是大非，一定要直接拒絕，就算唔坐監，惹官非都有排煩。

《自發光體辦公室》劇照

如果上司個「錯決定」只係小事，但你唔想陪佢出醜，又可以點呢？

首先你要清楚上司性格，係大方接納意見？定係「我做嘢唔使你教」？就算係前者，你都唔好諗住兜口兜面指出佢錯處，而係要講：「Jessie，你呢個做法係好，但我有多個建議，你比較下……」正所謂伴君如伴虎，就算上司一向鍾意你，佢都有權因某一次誤會而突然唔鍾意你。

《金科長》劇照

如果你上司出名小氣，我勸你唔好第一步就諗住進諫，而係先諗下有無其他方法。曾經，公司有個剛畢業的同事Boey，上司叫佢迫一個Designer唔收錢，免費幫公司做單Event Design，上司仲同Boey講：「我哋係上市公司，佢幫我哋做完，佢可以放單Event落Job Reference，益咗佢啦！」Boey毫不思考，竟然將上司呢翻說話直接同Designer講，Designer嬲到飛起，喺電話鬧咗Boey成廿分鐘，Boey收線之後好委屈咁喊住向其他同事求救……

《金科長》劇照

其實Boey應該先消化上司嘅說話，明白上司個目的係想「免費」，就諗下點樣先可以達到呢個目的？或者係距離呢個目的近啲？例如用婉轉嘅方法滲畀Designer知單嘢Budget唔夠，睇下對方咩反應，如果對方企硬，就再問多幾個Designer睇下有無人肯接，最後拎晒幾間資料向上司匯報申請Budget／放棄某啲非必要嘅Design／諗其他方案。

簡單啲講，明知上司小氣，應該試咗其他方法先，然後再返轉頭、兜個圈向上司講佢個方法唔 Work。係就係做多咗嘢，但好過好似Boey咁，畀Designer鬧完再畀上司鬧，兩面不討好。

《自發光體辦公室》劇照

當你有信心捉摸上司心意之後，就要諗出事時邊個「孭鑊」？如果做錯事之後，隻鑊係上司自己孭，你乖乖聽話無所謂啦，但如果出事之後佢係推個責任畀你，咁你就唔好咁傻豬明知錯都聽話喇。要做定啲準備功夫，例如喺相關電郵入面有技巧地寫啲保護自己嘅內容。對不負責任嘅上司，要隨時做好割席的準備。

返工之所以攰，有時唔係工作繁忙，而係人事複雜。