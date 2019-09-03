【人魚沉睡的家】改編東野圭吾小說：所有拉長的道別，只是折磨

由東野圭吾的小說改編，是信心保證。過往的改篇作品《嫌疑人X的獻身》、《解憂雜貨店》與《白夜行》等都沒有讓人失望，《人魚沉睡的家》不是偵探故事，卻也很「東野圭吾」，加一點科幻元素，來一點點溫情。

女兒遇溺 篠原涼子伴「屍」3個月？

要是各位近來抑鬱難當，那《人魚沉睡的家》就是很好的發洩電影，讓大家從頭哭到尾。

故事開展不久，可愛女兒便遇溺「腦死」，心臟雖然還是一直跳動，卻似沒有康復的希望。由篠原涼子飾演的媽媽在器官捐贈之前改變心意，決定把「腦死」女兒帶回家中照料，已協議離婚的丈夫更以新的醫療科技讓女兒維持生命－在她體內裝上機器，接上電流。她看起來，只是睡着而已。

由最初呼吸、提手抬腿、到最後竟可靠電流拉扯出一道詭異的微笑。本來的氣氛亦由溫馨溫情，到後來的可怕可悲。一按一扭，便可控制女兒作出反應與動作，這是生是死？還是作為媽媽的她，只是一直不肯接受，伴着「屍首」整整三個月？

女兒生病，家人戀戀不捨，守在床邊，這樣的戲碼大家都不陌生，要多催淚有多催淚；筆者喜歡的卻是，故事沒有只是美化這一面倒的愛，拉長的道別，對雙方而言，也是折磨。

《人魚沉睡的家》由堤幸彥執導，由西島秀俊、篠原涼子、松坂慶子、坂口健太郎及田中哲司主演。（《人魚沉睡的家》劇照）

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拉長的道別 只是折磨

有人說，這是東野圭吾挑戰道德底線之作。小女孩腦缺氧，不復康復，也不會醒來，然而心臟還在跳，是死是活？死的，就摘去器官捐予有需要病童；生的，那便有如活死人一般。在電影中，醫生說是由父母親定斷。然而，誰又真有資格呢？

若你未為人母，也幸好沒有經歷過生離死別，難免會覺得與電影有一段距離，有如當年看《一公升的眼淚》，跟主角集集哭哭啼啼，然後就沒有了，因為幸好我們身邊健康。然而，死亡只是一個形式，永別才是讓人真正受不了的事。不必說生道死，生命中有相遇就有別離，教人如何開始、愛惜的故事與電影很多，教人如何別離的卻很少。

死去的人如是，死去的關係如是。拼命抱着不放，不過磨人、也詭異。然而，你要戀戀「屍首」，還是好好辦個「葬禮」，好好道別與放下，看似是我們的自由，但也是種責任。